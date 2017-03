Nőnap

A Fehér Ház előtt tüntettek Trump elnök ellen a nők

A nemzetközi nőnapon több száz nő tüntetett Donald Trump amerikai elnök ellen a washingtoni a Fehér Ház előtt, New Yorkban pedig a Trump-torony előtt mintegy kétezren demonstráltak. 2017.03.09

A nők közül sokan piros ruhát és rózsaszín sapkát viseltek, ugyanazt, amit az elnöki beiktatás napján szervezett Trump-ellenes demonstrációkon.



A tüntetők közül egyesek Trump lemondását követelték, mások az abortusz joga mellett álltak ki. Az elnök egyik első intézkedése ugyanis az volt, hogy megtiltotta a szövetségi költségvetési támogatást azoknak a külföldön tevékenykedő nem kormányzati szervezeteknek, amelyek abortuszt hajtanak végre, vagy a mesterséges terhességmegszakítás mellett kampányolnak.



A demonstrációk résztvevői közül sokan táblákat és molinókat emeltek a magasba, rajtuk Trump-ellenes feliratokkal.



Donald Trump két Twitter-bejegyzésben is leszögezte, hogy "mérhetetlen tisztelettel" viseltetik a nők iránt. A first lady, Melania Trump díszebédet adott a Fehér Házban a nőnap tiszteletére.



A nőnapon azonban nem mindenütt tüntettek. Sok dolgozó nő egyszerűen otthon maradt, nem ment munkába. Azok a szervezetek ugyanis, amelyek az elnöki beiktatás napjára szervezték a tüntetéseket, ezúttal "Egy nap nők nélkül" címen hirdettek akciót, azt javasolva, hogy a nők mutassák meg, milyen az élet nélkülük. Ezért sok városban a dolgozó lányok, asszonyok otthon maradtak, hogy így jelezzék milyen fontosak, mennyire megérzik a munkahelyeken, ha ők nem mennek be. Az akció azonban sok helyütt rosszul sült el: Marylandben, Virginiában, Észak-Karolinában akadtak olyan települések, ahol az oktatási intézmények vezetői nem közölték előre, hogy tanítási szünet lesz, mert a tanárnők nem jelennek meg. A Washingtonnal szemben fekvő virginiai Alexandriában például felháborodott szülők protestáltak, mert amikor bevitték gyermekeiket az iskolába, akkor szembesültek azzal, hogy nincs tanítás.