Bűnügy

Többtucatnyi lőfegyvert találtak a rendőrök egy motorosbanda tagjainál Belgiumban

Több tucat lőfegyvert találtak a rendőrök a No Surrender nevű motorosbanda tagjainál Belgiumban, amikor átkutatták a tagszervezetek klubházait - jelentette a helyi sajtó szerdán.

A rendőrség tizenhét helyszínen tartott házkutatást kedden, amelyek során harmincnégy embert őrizetbe vettek és harmincöt fegyvert lefoglaltak - írta a Le Soir című belga napilap.

A hatóságok tájékoztatása szerint a mintegy 450 rendőr részvételével zajló akcióban egy Skorpion típusú géppisztolyt, hangtompítóval felszerelt pisztolyokat, egy rövid csövű sörétes puskát, számos vadászfegyvert, egy kézigránátot, egy golyóálló mellényt és 5000 euró készpénzt foglaltak le.

"A fegyverek mellett a lőszerek mennyisége is figyelemre méltó. A lőszerekkel teli, hangtompítóval felszerelt, 6.35 milliméteres pisztolyokkal nyilvánvalóan nem kacsára vadásznak" - mondta egy rendőrségi tisztségviselő az újságnak.

A több száz fős motorosbanda egyes tagjait egyebek mellett gyilkossági kísérlettel, illetve kábítószer- és fegyvercsempészettel gyanúsítják.

A No Surrendert 2013-ban alapították Hollandiában a sajtójelentések szerint Európában visszaszorulóban lévő Hells Angels, illetve a Satudarah nevű motorosklubok egykori tagjai. A klubnak vannak tagszervezetei Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, Törökországban és Marokkóban is.