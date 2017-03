Amerikai Álom

A Trump-kormány egyik minisztere az egykori rabszolgákhoz hasonlította a bevándorlókat

Ben Carson volt sebészprofesszor, aki jelenleg a Trump-kormány építésügyi és városfejlesztési minisztere, a munkatársaknak tartott értekezleten azt mondta hétfőn: a rabszolgák szintén bevándorlók voltak és nekik is volt "amerikai álmuk". 2017.03.07 07:17 MTI

Fotó: AFP

A minisztert pénteken iktatták be hivatalába, és az első állománygyűlésen - amely egybeesett Trump elnök beutazást szigorító új rendeletének kiadásával - azt fejtegette, hogy Amerika "az álmok és a lehetőségek hazája", és az volt a rabszolgaszállító hajókkal Amerikába érkező feketék számára is.

"Voltak más bevándorlók is, akik rabszolgaszállító hajók mélyén érkeztek ide, s ráadásul hosszabb ideig és keményebben dolgoztak, ráadásul kevesebbért" - hangoztatta a szintén afroamerikai Carson. Majd hozzátette: "nekik is az volt az álmuk, hogy egy napon a fiaik, a lányaik, az unokáik, a dédunokáik jólétre és boldogságra leljenek ezen a földön".

Az Országos Szövetség a Színesbőrűek Felemelkedéséért (NAACP) nevű befolyásos polgárjogi szervezet és az Anna Frank Központ amerikai irodája azonnal reagált a volt orvosprofesszor szavaira.

"Bevándorlók???" - kérdezte, három kérdőjellel Twitter-bejegyzésében az NAACP. Az Anna Frank Központ pedig "tragikusnak, sokkolónak, elfogadhatatlannak" nevezte Ben Carson megjegyzéseit, leszögezve, hogy a rabszolgák nem bevándorlók voltak, hanem akaratuk ellenére, erőszakkal hurcolták be őket, és Amerikában szabadságuktól megfosztva éltek.

A Carson-beszédről tudósító kommentárok megjegyzik: Ben Carson 2013-ban, akkor még gyakorló sebészként, az Obamacare néven ismert egészségbiztosítási törvényt hasonlította a rabszolgasághoz. "A rabszolgaság kora óta ez a legrosszabb, ami ebben az országban megtörtént... bizonyos értelemben ez is rabszolgaság, hiszen az állam szolgáivá tesz bennünket" - idézik Carson négy évvel ezelőtti szavait.