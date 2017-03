Szomorú

Orvvadászok ölték meg Afrika egyik legnagyobb és legöregebb elefántját

Az óriási elefánt tetemét hétfőn fedezték fel a levegőből egy rutinrepülés során a Tsavo Nemzeti Park déli részén. Az állatot valószínűleg mérgezett nyíllal ölték meg. 2017.03.06 19:55 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: AFP

Vadorzók ölték meg Afrika egyik legöregebb és legnagyobb elefántját, Satao II-t - jelentette be a Tsavo Trust természetvédő szervezet. A hím elefánt körülbelül ötvenéves lehetett, hatalmas agyarai egyenként több mint fél mázsát nyomtak.

Az óriási elefánt tetemét hétfőn fedezték fel a levegőből egy rutinrepülés alkalmával a Tsavo Nemzeti Park déli részén. A két feltételezett vadorzót sikerült elfogni, még mielőtt elszökhettek volna a hatalmas agyarakkal - közölték a természetvédők.

Satao II. a nemzeti park látogatóinak egyik kedvence volt. Túlélt sok súlyos aszályt, és vélhetően számos korábbi, az elejtésére tett kísérletet is.

Az állatvédők szerint a világon már csak huszonöt példány él a nagy termetű, óriási agyarú elefántokból, közülük tizemöt Kenyában. Agyaruk jellemzően olyan hosszú, hogy majdnem a földig ér.

Satao II. névadó elődjével, a Satao nevű, hasonló testi adottságokkal rendelkező afrikai elefánttal is hasonló módon végeztek Kenyában 2014 májusában, de az ő tetemét már annyira megcsonkítva találták meg, hogy csak különleges ismertetőjegyek alapján sikerült azonosítani.