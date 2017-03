Scotland Yard

Négy év alatt tucatnyi terrortámadási kísérletet sikerült meghiúsítani Nagy-Britanniában

A Scotland Yard terrorelhárításért felelős főparancsnok-helyettese szerint az elmúlt nem egészen négy évben egy tucatnál is több terrortámadási kísérletet hiúsítottak meg a brit titkosszolgálatok.



Mark Rowley, aki hétfőtől kampányt indított a lakosság aktív bevonására a terrorcselekmények megakadályozását célzó információszolgáltatásba, a kezdeményezést bevezető tájékoztatójában elmondta: a hatóságok 2014 júniusa óta 13 potenciális terrorakciónak vették elejét, és ötszáz terrorellenes nyomozás van folyamatban.



Rowley közölte, hogy a legnagyobb kockázatú merénylettervek harmadának felderítéséhez a lakosság bejelentései is hozzájárultak.



A Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetője szerint a hatóságok 2014 óta átlagosan csaknem minden nap őrizetbe vettek egy-egy embert terrorcselekmények előkészítésének gyanújával.



Mark Rowley szerint az Iszlám Állam elleni katonai fellépés sikere nem jelenti a terrorizmus felszámolását, és hiba lenne azt feltételezni, hogy a fenyegetettség csak e dzsihadista terrorszervezettől ered. Hangsúlyozta: a legnagyobb fenyegetést továbbra is az Iszlám Állam jelenti, de a brit szolgálatok változatlanul veszélyforrásként tekintenek az al-Kaida terrorhálózatra, valamint a szélsőjobboldali terrorizmus kockázatára is.



Az elhárító ügynökségek figyelme a meglehetősen egyszerűen végrehajtható késeléses támadásoktól a járművekkel megkísérelt merényleteken át a lőfegyverrel elkövetett terrorcselekmények lehetőségéig terjed - fogalmazott a Scotland Yard terrorelhárító szolgálatának parancsnoka.

Mark Rowley elmondta, hogy Nagy-Britanniában továbbra is a második legmagasabb készültségi fokozat van érvényben, amely a hivatalos meghatározás szerint súlyos terrorfenyegetettséget jelent, és azt tükrözi, hogy a brit biztonsági szolgálatok megítélése szerint jelentős valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre brit területen.



Ezt a készültségi fokozatot a brit kormány 2014 augusztusában léptette életbe, azzal az indokkal, hogy az Iszlám Állam tevékenysége közvetlen fenyegetést jelent Nagy-Britannia nemzetbiztonságára.



Az ötfokozatú brit készültségi rendszerben ennél már csak egy magasabb riasztási fokozat van, a kritikus, amelyet akkor rendelnek el, ha a brit kormány küszöbönálló merénylet terveiről kap konkrét értesüléseket.



A Scotland Yard terrorelhárításért felelős főparancsnok-helyettesének tájékoztatójával egy időben adta ki átfogó jelentését az elmúlt két évtized nagy-britanniai iszlamista terrorcselekményeiről a Henry Jackson Society nevű londoni társadalmi-politikai kutatóműhely. Az intézet adatai szerint az iszlamista szélsőséghez köthető terrorveszély zöme nem külföldről, hanem belülről fenyeget: a vizsgált időszakban végrehajtott iszlamista indíttatású támadások 72 százalékát Nagy-Britanniában született és felnőtt brit vagy kettős állampolgárságú terroristák követték el.



A tanulmány megállapítja azt is, hogy az iszlám hitre áttérők részaránya az iszlamista indíttatású merényletek elkövetői között 16 százalék, négyszerese az áttértek arányának a teljes brit muszlim lakosságon belül.