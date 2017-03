Kutyákkal keresték a robbanóanyagot

Nem találtak pokolgépet a robbantással fenyegetett német város önkormányzatán

A péntek reggel telefonon érkezett fenyegetés nyomán robbanóanyag keresésére kiképzett kutyák bevetésével folytatott kutatáson semmi feltűnőt nem találtak az épületben. 2017.03.03 15:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Nem találtak robbanószerkezetet a németországi Gaggenau városházán bombafenyegetés miatt pénteken tartott vizsgálaton - közölte a helyi rendőrség.



A közlemény szerint a péntek reggel telefonon érkezett fenyegetés nyomán robbanóanyag keresésére kiképzett kutyák bevetésével folytatott kutatáson semmi feltűnőt nem találtak az épületben.



A városvezetés szerint a bombafenyegetés közvetlen összefüggésben van Bekir Bozdag igazságügyi miniszter csütörtök estére tervezett rendezvényének megakadályozásával.



A miniszter a kormányzó török Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) európai lobbiszervezeteként számon tartott Európai Török Demokraták Uniója (UETD) szervezésében tartott volna fórumot a helyi kulturális központban az AKP-alapító államfő, Recep Tayyip Erdogan jogkörének kiterjesztéséről szóló alkotmánymódosításról, amelyről áprilisban népszavazást tartanak Törökországban.



A gaggenaui önkormányzat szerint a rendezvényt taggyűlésként jelentették be, az épület használatára kiadott engedélyt pedig azért kellett visszavonni, mert miután kiderült, hogy a török igazságügyi miniszter is felszólal, azzal kellett számolni, hogy a nagy érdeklődés miatt elégtelen lesz az épület és a parkoló befogadóképessége, és torlódás alakul ki az intézményhez vezető utakon, ami biztonsági kockázatot jelent.



Michael Pfeiffer polgármester pénteki nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy nem politikai okokból vonták vissza az engedélyt. A pártonkívüli polgármester hozzátette, hogy nem egyeztettek senkivel, a döntést a helyi önkormányzat önállóan hozta meg.



Az UETD Kölnbe is tervezett egy rendezvényt, amelyen Nihat Zeybekci gazdasági miniszter népszerűsítette volna az alkotmánymódosítást. Azonban az érintett kölni kerület önkormányzatán közölték, hogy a szombat esti rendezvényre kiszemelt helyszín kibérlésére nincs, és nem is lesz szerződés. A kölni illetékesek is kifogásolták, hogy a szervezők nem pontosan közölték a rendezvény tartalmát, célját, tájékoztatásuk szerint az UETD eredetileg színházi előadásra akarta bérbe venni a helyszínt.



Az AKP honlapján közölt adatok szerint a rendezvényt egy nappal eltolták és áthelyezték a Köln melletti Frechenbe. A gazdasági miniszter szintén vasárnap az ugyancsak Köln térségében fekvő Leverkusenben is felszólal egy eseményen.



A törökországi alkotmánymódosítás németországi népszerűsítésére tovább terheli a Die Welt című lap törökországi tudósítójának letartóztatása miatt egyébként is feszült német-török kormányzati viszonyt. Ezt jelzi többek között Horst Seehofer bajor miniszterelnöknek, a kormányzó CSU elnökének nyilatkozata is.



A török miniszterek "visszaélnek a vendégjoggal, ha a szabadságra épülő berendezkedésünket kihasználva népszerűsítik államuk demokráciaellenes átszervezését" - mondta Seehofer a Süddeutsche Zeitungnak a lap pénteki beszámolója szerint.

Ulrike Demmer és Martin Schäfer egyaránt megerősítette, hogy Berlin erősen kifogásolja, aránytalan és indokolatlan intézkedésnek tartja Deniz Yücel letartóztatását, és elvárja, hogy mihamarabb helyezzék szabadlábra.



A külügyi szóvivő egyben óvott attól, hogy bárki is összekapcsolja a török miniszterek meghiúsult németországi fórumai és a Die Welt újságírójának ügyét. Mint mondta, méltatlan "kijátszani egymás ellen" a két, egymástól teljesen független ügyet.