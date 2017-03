Állatkínzás

Rettenetes állatkínzás: bevarrták a cica szemeit, füleit és az orrát is

hirdetés

A Fülöp-szigeteken történt a horrorfilmbe illő eset. Járókelők lettek figyelmesek arra, hogy egy igen furcsán viselkedő kiscica kóborol Manila egyik utcáján. Az apró állat összevissza járkált, mindennek nekiment, még az autók elé is kisétált.



Végül egy Leonora Calamba nevű asszony fogta meg, akit az állat látványa valósággal sokkolt - számolt be a Daily Mail.



A kiscicának egy (minden bizonnyal elmebeteg) állatkínzó összevarta a szemeit, füleit, és még az orrát is bevarrta. A July névre keresztelt kis állat enni is alig volt képes.



Leonora hazavitte és egy olló segítségével eltávolította a varratokat, majd állatorvoshoz vitte.



A cica borzasztó kínokat élt át, de már sokat javult az állapota. Leonora és családja úgy döntött, hogy befogadják, reméljük a rettenetes élmények után egy boldog, biztonságos életet élhet végre.



A tettes kilétére sajnos azóta sem derült fény.

Vigyázat, felkavaró fotó!