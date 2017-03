Szemérem

Nem érzi magát bűnösnek a mutogatós magyar diplomata

Magyarország tiszteletbeli konzulját a napokban szeméremsértő meztelenkedésért vették őrizetbe Floridában. A vád szerint "jogtalanul tette közszemlére a nemi szervét". 2017.03.01 14:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Nem érzi bűnösnek magát Gergátz István Magyarország tiszteletbeli konzulja, akit a napokban Floridában szeméremsértő meztelenkedésért vettek őrizetbe - írja a 24.hu. A diplomata részletesen beszélt a portál Amerikából tudósító munkatársának arról, hogy mi is történt vele a környék nem hivatalos nudista strandjaként is ismert velencei Caspersen Beach-en.

"A letartóztatás óta eltelt borzasztó napokban természetesen elgondolkoztam én is azon, hogy ilyen helyzetben esetleg le kellene mondanom. De mindig arra a következtetésre jutok, hogy nem követtem el semmi rendkívülit és szeretném folytatni a szolgálatomat. Nem ismerkedni és nem szexuális célból látogattam el arra a strandra, ahol máskor is gyakori vendégek vagyunk a feleségemmel. Mi ismerjük és preferáljuk a floridai naturalista strandok többségét, ezen a környéken ez az egy van amolyan félhivatalos státuszban, igaz sajnos valóban hallani olyanokról, akik itt akarnak illegálisan szexpartnert találni" - mondta Gergátz, akit a magyarországi tudósítások szerint egy szatírokból álló, többnyire idős férfiakat tömörítő társaság egyik tagjaként tartóztattak le a tengerparton. A cikkek azt feltételezték, Gergátz nemi szervét mutogatta és tisztességtelen ajánlatokat tett a fürdőzőknek.

Ismétlődő lakossági panaszok hatására rendőri szervek a múlt héten két alkalommal tartottak razziát Sarasota strandjain. Detektívek hat férfit vettek őrizetbe, közöttük többen valóban mutogatták nemi szervüket és félreérthetetlen gesztusokkal - maszturbálás, a másik fél tapogatása, prostitúció folytatása - jelezték szexuális szolgáltatások iránt érzett vágyaikat - derül ki a Sarasota megye Sheriff irodájának hétfői közleményéből.

A 24.hu kedden telefonon érte el az iroda sajtókapcsolatokért felelős igazgatóját. Kaitlyn R. Perez arról tájékoztatott, hogy Gergátz Istvánnal szemben ugyanaz a vád, mint a többi őrizetbe vett férfival szemben: jogtalanul tette közszemlére nemi szervét.

Akkor is, ha a jelentés szerint amíg a többiek tettlegességig fajuló fajtalankodáskor buktak le, a magyar diplomata éppen egy nyugágyon olvasott, amikor lefülelték. Gergátzék ügyvédje szerint a jelenlegi jogszabály értelmében mindez csak kisebb kihágásnak minősül.