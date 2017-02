Diplomácia

Megkezdődött a Trump-Putyin találkozó előkészítése

hirdetés

Elkezdődött az orosz és az amerikai elnök találkozójának gyakorlati előkészítése, de annak időpontjáról és helyszínéről még nem született megegyezés - jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az Állami Dumában, egy kerekasztal-beszélgetésen, amelyet Oroszország és az Egyesült Államok viszonyának szenteltek.



Közölte, hogy Moszkva és Washington között nem folytak és nem folynak tárgyalások az Oroszország ellen bevezetett amerikai szankciók visszavonásáról. Rámutatott, hogy a gazdasági büntetőintézkedések nemcsak az orosz gazdaságnak, hanem a Trump által ösztönözni kívánt amerikai exportnak is ártanak.



Emlékeztetett rá, hogy az Egyesült Államok 2014 óta több mint 30 alkalommal vezetett be szankciókat Oroszország ellen, vagy bővítette azokat. Az amerikai “feketelisták” 172 orosz állampolgár és mintegy 350 jogi személy nevét tartalmazzák, beleértve a jelentősebb bankokét.



Rjabkov szerint a kétoldalú viszony válaszúthoz érkezett. Hangot adott véleményének, hogy az orosz-amerikai együttműködést csak fokozatosan lehet tartalommal megtölteni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Moszkva nyitott a teljes értékű párbeszédre Washingtonnal a stratégiai kérdésekről, beleértve az amerikai rakétavédelmi rendszer ügyét.



A miniszterhelyettes szerint Oroszország számára fontos, hogy milyen üzenetet hordoz majd Trumpnak a nap folyamán később, az amerikai kongresszus két házának együttes ülésén elhangzó beszéde.



Rjabkov megfogalmazása szerint az Obama-kormányzat elnökválasztás előtti és utáni magatartása túllépte “a józan ész határait”. A diplomata sérelmezte, hogy Washington a választási folyamatba való beavatkozással “rágalmazta meg” Oroszországot, és “a végletekig felszította a ruszofób hisztériát”.



Kifogásolta, hogy az amerikai kormány példátlan módon még az orosz állami tulajdonban lévő, diplomáciai védettséget élvező washingtoni és New York-i ingatlanokhoz való hozzáférését is korlátozta, ezzel “gyakorlatilag kisajátítva” azokat.