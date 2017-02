Kim Dzsongnam

A világ egyik leghalálosabb mérge végzett Kim Dzsongun testvérével

Brutális idegméreg végzett Kim Dzsongun testvérével - írja a Live Science.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az észak-koreai diktátor bátyját a Kuala Lumpur-i repülőtéren ölték meg: egy méreggel átitatott nyomtak az a arcához. A malajziai rendőrség nyomozása szerint a rongyot egy VX (Venomous Agent X, azaz "X" mérgező ágens) nevű idegméregbe mártották.

Ez az anyag a világ egyik legerősebb mérge, amelynek használatát az 1997-es és a 2005-ös Vegyifegyver egyezmény is világszerte betiltotta. Az íztelen, színtelen, szagtalan, sűrű, olajszerű folyadék olyan izomgörcsöket okoz, melyek végül a szív leállásához vezetnek.

A szerves foszforsav-észterek közé tartozó VX-et még az 1950-es években fedezték fel, enyhébb változataibólgyakran készítenek növényvédő szereket.

Az anyag gázként néhány másodperc, folyadékként pedig percek, vagy órák alatt okozhat tüneteket. A VX erejét jól bizonyítja, hogy már 10 milligrammnyi bőrre felvitt méreg is elég lehet a halálhoz.