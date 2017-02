Nagyon részeg volt a New Orleans-i gázoló

Michael Tidwel, a helyi rendőrség szóvivője tájékoztatása szerint a 25 éves gázoló, Neilson Rizzuto véralkoholszintje két órával az eset után 0,232 ezrelék volt, közel háromszorosa a megengedett, 0,08 ezreléknek. Vádat emeltek ellene.

Rizzuto helyi idő szerint szombat este teherautójával nekiment több gépkocsinak, majd belerohant egy felvonulást néző tömegbe, és 28 embert elgázolt. Huszonegy embert kórházba vittek, tucatnyit válságos állapotban.



Egy szemtanú elmondása szerint a teherautó vezetője úgy tűnt, alig volt magánál, és mintha fogalma sem lett volna arról, mit tett.

A férfit azonnal elfogták. Az eset kapcsán nem merült fel terrorizmus gyanúja.

