Tömegbe hajtott egy teherautós New Orleansban, 28 sérült

A rendőrség szóvivője szerint a sérültek közül 21-et kellett kórházba vinni, többük állapota válságos. Egy szemtanú elmondása szerint a teherautó vezetője úgy tűnt, alig volt magánál, és mintha fogalma se lett volna arról, mit tett..

New Orleans rendőrfőnöke közölte, hogy őrizetbe vettek egy személyt a történtek után, és nyomozás indult ellene ittas vezetés miatt. A rendőrfőnök egyúttal azt mondta, hogy nem merül fel terrorizmus gyanúja az eset kapcsán.

4-Year-Old Among Those Hurt at Mardi Gras Parade By New Orleans Truck Driver https://t.co/HfpoZLmxTd pic.twitter.com/9OI2s3gdXh