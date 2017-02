Románia

Marosvásárhelyi iskolaügy - Szülőket is kihallgattak

A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium több diákjának a szüleit is beidézte és tanúként hallgatta ki ezen a héten a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA). 2017.02.24 15:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Maszol.ro portálnak egy név nélkül nyilatkozó szülő a panaszolta el: két rendőr hozta a házukhoz a felszólítást, hogy jelenjen meg a korrupcióellenes ügyészségnél. Hozzátette: az eljárás az egykori Securitate kommunista politikai rendőrség módszereire emlékeztette.



A portál szerint egy-egy szülő kihallgatása egy-másfél órát tart, és a beidézetteket titoktartásra kötelezik: nem mondhatják el, hogy mit válaszoltak az ügyészek kérdéseire. A vádhatóságot többek között az érdekelte, hogy mit tudnak a katolikus iskola alapításáról, hogy miért íratták a katolikus gimnáziumba a gyerekeiket, önként vagy mások sugallatára döntöttek erről.



Csíky Csengele, a szülői bizottság tagja a portálnak elmondta: nem tudja, mi a szándéka az ügyészségnek, de az eljárás óriási riadalmat keltett, és nagyon megviselte a szülőket. A szülők közösségi oldalt hoztak létre, ahol tájékoztatják egymást az újabb fejleményekről. Ugyanakkor jogi segítséget is kértek. Tudni akarják, mivel jár egy ilyen kihallgatás, melyek lehetnek a jogi következményei.



Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd a Maszol.ro-nak adott nyilatkozatában kimondottan zaklatásnak tartotta a szülők ügyészségi kihallgatását. Szerinte semmi sem indokolja ezt a lépést. Emlékeztetett, hogy a szülőnek jogában áll ügyvéd és tolmács jelenlétét kérni a kihallgatáson. Azt is hozzátette azonban, hogy a beidézetteknek kötelességük megjelenni az ügyészségen, mert ha nem tesznek eleget a felszólításnak, rendőr kíséri be őket.



Tamási Zsolt iskolaigazgató és Stefan Somesan volt Maros megyei főtanfelügyelő ellen tavaly november elején indított eljárást a DNA, mert szerinte annak ellenére járultak hozzá a Római Katolikus Gimnázium működéséhez, hogy tudták: valójában az iskola nem rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel. Az igazgató elleni eljárás már a múlt év végén ellehetetlenítette a tanintézet működését, aláírási joggal rendelkező vezető híján ugyanis nem adhatták ki a tanárok fizetését, nem fizethették ki a közüzemi számlákat. A tanintézet élére február 14-én megbízott igazgatót neveztek ki.