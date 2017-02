Bűnügy

Szabadlábra helyezték Dmitro Firtas ukrán milliárdost

Firtast még kedden vették őrizetbe az osztrák fővárosban a bécsi ügyészség döntése alapján. Az ügyészség keddi tájékoztatása szerint a milliárdos elfogása egy Spanyolország által kiadott európai elfogatóparancs alapján történt. Ugyanezen elfogatóparancs alapján csütörtökön egy Bécsben élő szíriai-ukrán üzletembert is elfogtak az osztrák fővárosban - közölte News című osztrák újság.



Dmitro Firtast 2014. március 13-án vették kiadatási őrizetbe az osztrák hatóságok az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) jogsegélykérelme alapján, de egy héttel később szabadlábra helyezték 125 millió eurós óvadék ellenében azzal a kikötéssel, hogy nem hagyhatja el Ausztriát, és rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségnél.



A bécsi tartományi bíróság pénteki indoklása szerint Firtas ennek a kötelezettségének eleget tett. A bírósági döntés ellen 14 napon belül lehet beadni fellebbezést.



A bécsi legfelsőbb bíróság kedden döntött arról, hogy Firtast kiadják az Egyesült Államoknak. Az amerikai hatóságok vesztegetéssel és bűnszövetkezet létrehozásával vádolják az üzletembert. A vád szerint Firtas indiai kormányilletékeseket vesztegetett meg, hogy titániumbányászati jogokat kapjon Ándhra Prades szövetségi államban. A kenőpénzek kifizetését Firtas beosztottai úgy tüntették fel hivatalos iratokon, mintha legális üzleti átutalások lennének, és az átutalásokhoz amerikai pénzintézeteket is felhasználtak.



Novemberben Spanyolország is kérte Dmitro Firtas ukrán milliárdos kiadatását az osztrák hatóságoktól pénzmosás és bűnszövetkezet miatt, azonban a bécsi tartományi bíróság ezt csütörtökön első fokon elutasította.



Ukrajna egyik legvagyonosabb embere, aki főként földgázüzletekben érdekelt, valamint az utóbbi 15 évben Közép- és Kelet-Európában az egyik legjelentősebb befektető volt az energiaszektorban és a vegyiparban. Az oligarcha parlamenti képviselője volt a Régiók Pártjának, amelynek legismertebb tagjai közé tartozott Viktor Janukovics, a Majdan-tüntetések nyomán megbuktatott, Moszkva-barát volt ukrán elnök is.



"Firtasnak a gazdasági nagyvállalatok és a média mellett továbbra is nagy befolyása van a kijevi politikai életben" - közölte egy helyi parlamenti képviselő az APA osztrák hírügynökségnek.