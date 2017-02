Rémisztő tengeri szörny tetemét mosta partra a víz a Fülöp-szigeteknél

Az elmúlt időszak igencsak felzaklatta a helyieket, miután egyre több fura dolgot is partra mosott a víz.

Az utóbbi időben eléggé felkavarta a helyieket az, hogy rémálomszerű lények tűntek fel a parton. A legutóbbi esetben egy 4,5 méteres, sűrű fehér "szőrzetű" lényt vetett ki magából a tenger.

A szakemberek szerint egy tengeri tehén teteme került a partra, a helyiek ugyanis úgy vélik, hogy tengeri szörnytámadás indult ellenük. Nehezen hiszik el, hogy nem így van, ugyanis 200 kilométerre arrébb egy kígyószerű lény tetemét találták meg ugyanígy a parton.

Persze a tudósok szerint mindössze az 1000 méter mélyen élő szíjhal egyik példánya vetődött partra. A National Geographic mindazonáltal arról így, hogy az utóbbi időben tényleg megszaporodtak az ilyen különleges esetek a térségben.

Mysterious object washes up on NZ beach, baffling locals, dubbed the '#Muriwai monster' https://t.co/nnDUXEObwe