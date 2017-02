Terrorizmus

Guantánamóról szabadult egykori brit fogoly robbantott Irakban

Guantánamóról szabadult, jelentős kártérítésben részesített egykori brit fogoly hajtott végre öngyilkos merényletet az iraki Moszul városának közelében. 2017.02.22 15:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brit sajtó egybehangzó szerdai beszámolói szerint a Manchesterben született Ronald Fiddler hétfőn autóba rejtett pokolgépet robbantott fel saját magával együtt egy iraki katonai támaszpont mellett. A merénylő az 1990-es években áttért az iszlám hitre, és három éve Abu-Zakariya al-Britani néven Szíriában csatlakozott az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezethez. Az öngyilkos merénylet hírét is a terrorcsoport jelentette be, kiegészítve azzal, hogy a támadásnak "számos áldozata volt".



A szerdai brit sajtóbeszámolók szerint ezt hivatalos forrásból nem erősítették meg, de Fiddler egyik testvére a The Times című konzervatív brit napilapnak elmondta, hogy az Iszlám Állam által a merénylőről közzétett fotón felismerte bátyját.



Ronald Fiddlert az amerikai elhárítás 2001-ben vette őrizetbe Afganisztánban, azzal a gyanúval, hogy a szélsőséges tálib mozgalommal szimpatizál, és 2002-től 2004-ig a guantánamói börtöntáborban tartották fogva. A sors iróniájaként előzőleg a tálibok is bebörtönözték, mivel brit kémnek hitték.

Abu-Zakariya al-Britani, vagyis Ronald Fiddler (Fotó: Twitter)

Szabadon engedéséért a Tony Blair vezette akkori munkáspárti brit kormány és a brit sajtó is kampányolt.



Fiddler hazatérése után egymillió font (több mint 360 millió forint) kártérítésben részesült, miután állítólag a brit titkosszolgálat ügynökei is részt vettek kihallgatásain, jóllehet tudták, hogy a börtöntáborban embertelen bánásmódban részesült.



A kártérítés ügyében szerdán éles vita robbant ki Blair és a Daily Mail című konzervatív brit tömeglap között. A Mail elsőoldalas főcímben vonta kérdőre Blairt, hogy még mindig ártatlannak gondolja-e Fiddlert, és arról ír, hogy "felháborodást" okozott a "munkáspárti kormány által" kifizetett egymillió fontos kártérítés.



Blair irodája útján kiadott személyes és igen indulatos szerdai közleményében képmutatással vádolta a Daily Mailt, felidézve, hogy a lap annak idején a brit fogoly szabadon engedéséért folytatott sajtókampány éllovasa volt.



A volt miniszterelnök hangsúlyozza azt is, hogy a kártérítést nem az általa vezetett akkori munkáspárti kormány ítélte meg, hanem 2010-ben a David Cameron vezette konzervatív kormány.