Csoda

Huszonhétszer kellett újraéleszteni, de túlélte

Woodhall az első sor közepén, ingben, sztetoszkóppal a nyakában látható (Fotó: Worcestershire Royal Hospital))

Huszonhétszer kellett újraéleszteni egy Wednesbury-i férfit, miután rosszul lett egy sportpályán - írja a BBC. Az 54 éves Ray Woodhall "sétáló focit" - vagyis a futball kímélőbb változatát - játszott a barátaival, amikor rosszul lett. Enyhe mellkasi fájdalomra panaszkodott, de eleinte nem vette komolyan, még a helyszínen lévő mentők segítségét is visszautasította. De aztán egyre rosszabb lett az állapota; miután megvizsgálták, kiderült, hogy szívrohama van, ezért mentővel azonnal a közeli kórházba szállították.

Woodhallt megoperálták, de a műtét után néhány órával újra rosszul lett. Az orvosok azonnal riadóztatták a családját: menjenek be hozzá, mert valószínű, hogy nem éli túl az éjszakát. Este 9-től hajnali 3-ig küzdöttek az életéért, összesen huszonhétszer élesztették újra. A férfi később azt nyilatkozta, hogy az utolsó újraélesztés volt a legfélelmetesebb.

"A párom ott volt mellettem, és fogta a kezem. Aztán megszólalt a riasztó, berohantak az orvosok, és ő végignézte, ahogy meghalok" - mondta.

A hihetetlen eset tavaly decemberben történt. A háromgyermekes Woodhalnak még legalább fél éve van hátra a teljes felépülésig. Azt mondja, azért osztotta most meg a nyilvánossággal a történetét, mert szerette volna kifejezni a háláját és megbecsülését a kórháznak, illetve a dolgozóinak, akik annyiszor megmentették az életét.