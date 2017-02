Illegális bevándorlás

A horvát hatóságok húsz migránsra bukkantak egy tehergépjárműben

Húsz illegális bevándorlóra bukkantak határellenőrzés közben a horvát hatóságok a hétvégén egy horvát rendszámú tehergépjárműben Isztriában. 2017.02.20 11:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A horvát állampolgárságú sofőr mellett két román állampolgár is utazott a kamionban, a raktérben pedig 18 afgán - közülük 10 kiskorú -, továbbá egy pakisztáni és egy bangladesi migráns tartózkodott. A rendőrség megállapította, hogy 18-an közülük már menekültstátust kértek Horvátországban, és nagy valószínűséggel még a kérelmük elbírálása előtt Nyugat-Európába akartak szökni.



A nagykorú illegális bevándorlók ellen a rendőrség büntetőjogi eljárást indított, mert megsértették a schengeni határokra vonatkozó beutazási szabályokat, de részleteket nem ismertetett a szabályok megsértésének mibenlétéről. Őket visszaküldik a zágrábi és kutinai menekültközpontokba, míg a kiskorúakat a zágrábi és károlyvárosi ifjúsági központokban helyezik el.



A horvát és a két román állampolgárt őrizetbe vette a rendőrség.



Az utóbbi mintegy másfél évben több mint egymillió illegális bevándorló érkezett Nyugat-Európába az ellenőrizetlen migránsáradattal. Tavaly márciusban azonban a nyugat-balkáni útvonalon található országok fokozatosan lezárták határaikat a migránsok előtt. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy ott akarnak menedéket kérni. Horvátországban 2015 szeptembere óta csaknem 700 ezer illegális bevándorlót vettek nyilvántartásba, de az országba belépő migránsok száma azóta a töredékére csökkent.