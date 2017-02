A repülőtéren támadtak rá

Szöul biztos benne, hogy Kim Dzsongun ölette meg féltestvérét

Szöul biztos benne, hogy Kim Dzsongun ölette meg féltestvérét

Bizonyosnak tűnik, hogy az észak-koreai rezsim áll Kim Dzsongun féltestvére, Kim Dzsongnam meggyilkolása mögött - jelentette ki hétfőn Hvang Kjo Ahn dél-koreai miniszterelnök, ideiglenes államfő. 2017.02.20 07:35 MTI

Hvang a dél-koreai nemzetbiztonsági tanács központi bizottságának ülésén az észak-koreai diktátor féltestvérének meggyilkolását elfogadhatatlan, embertelen bűncselekménynek nevezte, s utasítást adott, hogy Dél-Korea nemzetközi partnereivel együttműködve vonja felelősségre Phenjant ezért a “terrorcselekményért”.



Kim Dzsongnamot, aki a néhai diktátor, Kim Dzsongil legidősebb fia volt, egy hete gyilkolták meg a Kuala Lumpur-i repülőtéren. Két nő valamilyen mérgező folyadékot fújt az arcába. Egyikük azt vallotta, azt hitte, kandi kamerás beugratásba vonták be. A gyilkossággal összefüggésben egy észak-koreai férfit is őrizetbe vettek Malajziában. A helyi hatóságok szerint négy észak-koreai gyanúsított még a gyilkosság napján elmenekült az országból, s visszatértek Phenjanba.



“Ez világosan bizonyítja, hogy mennyire könyörtelen és felelőtlen az észak-koreai rezsim, amely bármire képes, hogy megtartsa hatalmát” – jelentette ki Hvang Kjo Ahn. Az ideiglenesen az államfői feladatokat is ellátó miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Phenjan dél-koreaiak ellen is megkísérelhet terrortámadást elkövetni.