Állatkínzás

Egyszerűen kidobtak 1000 naposcsibét az út szélére

hirdetés

Naposcsibéktől hemzsegett az út széle Anglia északi részén. A cambridgeshire-i Peterborough közelében a crowlandi rétre kidobott állatok jelentős része elpusztult, de a többit sikerült egyelőre megmentenie a RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) állatvédő szervezetnek, dobozokba rakták őket és elszállították biztonságos helyre. Az önkéntesek azt mondták, életükbe nem láttak még ilyen hömpölygő sárga tengert, hatalmas hangzavarral.

A feltételezések szerint egy közeli nagyipari csirketermelőtől származnak a csibék. A közeli üzemek együttműködnek a hatóságokkal. Az állatvédők azt mondják, hogy a naposcsibék nemcsak pici, de sérülékeny állatok, az, hogy valaki ilyen nagy mennyiségben az utcára dobta őket, az egyszerűen hihetetlen.