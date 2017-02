Amerikai álom

Több amerikai város szeretné, ha Trump bevándorlási rendeletének felfüggesztése érvényben maradna

Több mint háromtucat amerikai város közös ügyvédet bízott meg, hogy nyújtson be folyamodványt az illetékes szövetségi bírósághoz a Donald Trump elnök bevándorlási rendeletét felfüggesztő bírói döntés érvényben tartására.



Több város - köztük Philadelphia, New York, Chicago, Minneapolis, San Francisco, Oakland, Los Angeles - Zachary Cartert, New York város főjogászát bízta meg a folyamodvány benyújtásával.



Carter és főtanácsadója, Susan Greenberg a petícióban azzal érvel, hogy a hét, muzulmán többségű országot érintő átmeneti beutazási tilalom kárt okoz az amerikai városok gazdasági és kulturális életének, sőt, a városok biztonsági helyzetét is rontja, gyengítve a városvezetők terrorellenes erőfeszítéseit. A többi között azt is leszögezik, hogy a csak pár napig érvényben volt elnöki rendelet "diákokat hozott nehéz helyzetbe, családokat szakított szét, utazásokat és kereskedelmi tevékenységet állított le, félelmet keltett a lakosok és a látogatók körében, valamint a türelmetlenség és bizalmatlanság üzenetét közvetítette". A beadványban leírtak szerint "az idegengyűlölet és a vallási türelmetlenség különösen ártalmas azoknak a városoknak, ahol türelemre és befogadásra építkeznek". A dokumentum példaként New York városát hozza fel, ahol nyolcmillió lakos közül mintegy három millióan külföldön születtek. A városban, becslések szerint, 27 ezer olyan ember él, aki az elnöki rendeletben megnevezett hét ország valamelyikéből származik.



A folyamodványt pénteken nyújtották be. Kedden tartja ugyanis a meghallgatást az a seattle-i fellebbviteli bíróság, amely dönt arról, hogy érvényben hagyja-e az elnöki rendelet felfüggesztését, vagy sem.



A vitatott elnöki rendeletet január 27-én adta ki Donald Trump, ám egy seattle-i bíró felfüggesztette, majd egy fellebbviteli bíróság érvényben hagyta a felfüggesztést. A kormányzat azonban nem fordul további fellebbezési kérelemmel a legfelsőbb bírósághoz. Trump elnök csütörtöki sajtókonferenciáján bejelentette: a jövő héten új rendeletet tesz közzé a beutazások szabályozására.