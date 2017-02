Szíriai háború

Kiverték az Iszlám Államot második legfontosabb szíriai központjából

Fotó: AFP

Befejeződött az Iszlám Állam nevű terrorszervezet második legfontosabb szíriai központjának, Báb városának a felszabadítása - írta a legfőbb török kormánypárti napilap, a Sabah csütörtökön Hulusi Akar török vezérkari főnök szavaira hivatkozva.

A tábornok előző nap a katari Dohában nyilatkozott a török sajtónak, ahova Recep Tayyip Erdogan török elnököt kísérte el hivatalos útjára. Elmondta, hogy már a terület átfésülése, megtisztítása zajlik.

A Sabah tudósítója azt jelentette: a település felszabadításánál 2207 ellenséges célpontra mértek csapást, és összesen 2857 dzsihadistát tettek ártalmatlanná. Az ostrom december 10. és február 15. között - több mint két hónapon át - tartott, mert a török csapatok komoly ellenállásba ütköztek, számos pokolgépes merénylet és akna hátráltatta Báb bevételét.

Ankara augusztus 24-én Eufráteszi Pajzs fedőnéven indított hadműveletet Észak-Szíriában, hogy a lázadó Szabad Szíriai Hadsereget (SZSZH) támogatva megtisztítson egy 5 ezer négyzetkilométeres, határ menti területet a Törökország által terroristának tekintett fegyveresektől, köztük az Iszlám Államtól is. Törökország másik nem titkolt célja a hadművelettel az, hogy megelőzze a kurd milíciák túlzott térnyerését a határrégióban.

A Hürriyet című török napilap csütörtökön azt jelentette, hogy az Iszlám Államnak már a rádióbeszélgetései is elhallgattak a városban. A tűzszerészek jelenleg főként a település alatt húzódó alagutakban aknák és házi készítésű robbanószerkezetek hatástalanítását végzik.

Erdogan vasárnap kijelentette: Törökország szíriai katonai beavatkozásának végső célja, hogy Báb után az Iszlám Állam "fővárosát", Rakkát is magában foglaló, határ menti térség felszabaduljon a terrorszervezet uralma alól.