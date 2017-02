Külpolitika

Külgazdasági és konzuli iroda nyílik Sydneyben

Fotó: MTI

Külgazdasági és konzuli iroda nyílik Ausztrália legnagyobb városában, Sydneyben a gazdasági érdekérvényesítés és az ausztráliai magyar nemzeti közösség egyben tartásának elősegítésére - jelentette be sydneyi látogatása alkalmával csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Az MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta, hogy Sydneyben találkozott az ausztrál kereskedelmi és befektetési szervezetekkel, valamint az Európai-Ausztrál Üzleti Tanács tagjaival és a helyi magyarság képviselőivel. Míg előző napi, canberrai tárgyalásain a magyar ausztrál gazdasági együttműködésnek kereskedelmi vetületeiről volt szó, Sydneyben a befektetésekről tárgyaltak.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy a magyar gazdasági növekedés "aládúcolásához" komoly erőforrást jelenthet Ausztrália növekedő érdeklődése a közép-európai befektetések iránt. Több nagy ausztrál pénzügyi alapkezelő vállalat Közép-Európában látja azt a növekedési potenciált, amely meg tudja hozni a tőkebefektetések megtérülését, így Magyarország is az érdeklődés homlokterébe került. Az újrainduló bányaipari és vízipari befektetések, valamint az autóiparhoz kapcsolódó ipari logisztikai infrastruktúra fejlesztésének lehetőségeit az ausztrál befektetők most már egyre mélyebben és behatóbban vizsgálják.

A miniszter elmondta: azzal, hogy az ausztrál befektetők figyelme Közép-Európa felé irányul, létrejönnek a V4-ek és Ausztrália együttműködésének is a lehetőségei. Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország veszi át júliustól a visegrádi csoport (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország) elnöklését.

Szijjártó Péter megállapodott Julie Bishop ausztrál külügyminiszterrel abban, hogy a második félévben Közép-Európába látogat, és megindítják a "V4-ek plusz Ausztrália" formátumú együttműködést.

Hangoztatta, hogy a magyar gazdasági növekedés szempontjából ez új erőforrást jelenthet, és hasonlóképpen komoly erőforrást jelent az Ausztráliában élő mintegy százezres magyar nemzeti közösség, amely különböző szervezetekbe tömörülve mélyen jelen van az ausztrál társadalomban.

"Nem találkoztam olyan ausztrál politikussal, aki ne dicsérte volna meg a magyar közösség, a magyarság hozzájárulását Ausztrália eddig fejlődéséhez. Annak érdekében, hogy a magyarság képviselete, szervezeteinek összehangolása megfelelő legyen, azt a döntést hoztuk, hogy a második félévben újranyitjuk a sydneyi képviseletünket: külgazdasági és konzuli iroda jön létre, segítve a gazdasági érdekérvényesítést, és segítve a magyar nemzeti közösség egyben tartását" - emelte ki Szijjártó Péter.