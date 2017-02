Háború

A Pentagon szárazföldi csapatokat küldhet Szíriába

A CNN hírtelevízió értesülései szerint a Pentagon azt fontolgatja, hogy javasolja Donald Trump amerikai elnöknek szárazföldi csapatok küldését Szíriába, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemhez. 2017.02.16 02:30 MTI

A hírtelevízió idézi a védelmi minisztérium egyik, névtelenséget kérő tisztségviselőjét, aki így fogalmazott: "lehetséges, hogy bizonyos időre hagyományos szárazföldi erők érkeznek Szíriába". A tisztségviselő hangsúlyozta: a döntés Donald Trump elnöké, aki felkérte a védelmi minisztert, hogy még a hónap vége előtt terjesszen elő javaslatot az Iszlám Állam elleni harc felgyorsítására.

A szárazföldi csapatokat várhatóan Szíria északi vidékeire vezénylik, s ha ez megtörténik, ez lesz az első alkalom arra, hogy amerikai szárazföldi csapatok Szíriában harcoljanak. Eddig a Különleges Hadműveletek erőinek kis csoportjai voltak szír földön, és azzal foglalkoztak, hogy kiképezzék és segítsék az Iszlám Állam ellen harcoló csoportokat.

Az esetlegesen Szíriába érkező amerikai csapatok küldetéséről még nem lehet sokat tudni, de elemzők szerint egyik céljuk lehet az, hogy már jelenlétükkel is megnyugtassák Törökországot, hogy a kurd erők nem jelentenek fenyegetést Ankara érdekeire. Az is lehetséges, hogy a csapatok egy részét először Kuvaitba vezénylik, s onnan mennek majd át Szíriába.

A kinevezéséhez vezető szenátusi meghallgatáson James Mattis védelmi miniszter arról számolt be, hogy szeretné megváltoztatni az amerikai katonai erőfeszítések jellegét Szíriában és Irakban, s az előző kormányzatétól alapjaiban eltérő új katonapolitikát szeretne.

A CNN információi szerint tárgyalások folynak az Irakban lévő amerikai katonák létszámának megváltoztatásáról is. A korábbi, Barack Obama vezette kormányzat felső határt szabott az Irakban tartózkodó katonák létszámának: egyszerre összesen 5262 katona lehet az országban, s hírek szerint a Pentagon most e korlátozás eltörlését javasolja majd Trump elnöknek.