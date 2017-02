Diktatúra

Magyarországon is megpróbálhatták megölni Kim Dzsongun féltestvérét

Fotó: AFP

Magyarországon is támadás érte a hétfőn meggyilkolt Kim Dzsongnamot, Kim Dzsongun féltestvérét - írja a HVG az Asahi alapján. Az eset 2008 körül történt, dél-koreai köztisztviselők szerint a magyar kormány tiltakozott is miatta, követelték, hogy ne történjen még egyszer hasonló.

A dél-koreai titkosszolgálat megerősítette, hogy méreg végzett Kim Dzsongun észak-koreai vezető mostohafivérével. A titkosszolgálat igazgatója azt is elmondta, hogy a phenjani rezsim már öt éve próbálkozik a féltestvér meggyilkolásával.

Kim Dzsongnam Észak-Korea néhai kommunista diktátora, Kim Dzsongil elsőszülött fia volt. A dél-koreai Yonhap hírügynökség tudósítása szerint házasságon kívül született: anyja színésznő volt, aki Moszkvában halt meg. A férfi az elmúlt években önkéntes száműzetésben élt, idejének nagy részét Kínában és Délkelet-Ázsiában töltötte. Észak-Koreában nem volt semmilyen hivatalos tisztsége.