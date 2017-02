Egyesült Államok

A szenátus megszavazta Trump pénzügyminiszterét és a veteránügyekért felelős tárcavezetőjét

Az amerikai szenátus hétfőn késő este megszavazta a Trump-adminisztráció pénzügyminiszter-jelöltjét, Steven Mnuchint és egyhangúlag voksolt a veteránügyekért felelős leendő tárcavezető, David Shulkin személyére.

Fotó: AFP

Steven Mnuchint a szenátus 53:47 arányban szavazta meg, a veteránügyi minisztérium új vezetőjének pedig minden egyes szenátor bizalmat szavazott.

Az 54 éves Mnuchin voksai párthovatartozás szerint alakultak, a demokrata párti politikusok közül egyedül a nyugat-virginiai szenátor, Joe Manchin támogatta őt. Pénzügyminiszterként Steven Mnuchin - aki korábban a Wall Streeten volt bankár, egy kockázati tőkealapkezelő vállalat elnök-vezérigazgatója, és hollywoodi producerként is ismert - a gazdaságpolitikát, ezen belül is az adópolitikát és a pénzügyi szabályozást alakítja majd.

Amerikai lapkommentárok kiemelik, hogy a Goldman Sachs bankháztól - Robert Rubin és Henry Paulson után - ő a harmadik bankár, aki az elmúlt évtizedekben az amerikai pénzügyminisztérium élére került. Első feladata a pénzügyi szabályozás reformjának az irányítása lesz. Trump elnök ennek részleteit pár nappal ezelőtt már fel is vázolta, s lényege várhatóan a szakemberek által túlságosan is bonyolultnak tartott pénzügyi szabályzók lazítása és egyszerűsítése lesz.

A veteránügyekkel foglalkozó tárca vezetőjét a republikánus és a demokrata párti szenátorok egyhangúlag szavazták meg. David Shulkin lényegében a helyén marad: 2015-ben ugyanis az akkori elnök, Barack Obama felkérésére a minisztérium irányítója lett, és Donald Trump most újra jelölte őt.

Kedden várhatóan Andrew Puzder, a munkaügyi minisztérium élére jelölt üzletemberről voksolnak majd a szenátusban. Hétfőn este azonban négy republikánus szenátor jelezte: várhatóan nem szavazza meg Puzder miniszterjelöltségét. Az ok vélhetően részben az, hogy Puzder illegális bevándorlót foglalkoztatott bejárónőként, részben pedig az, hogy hétfőn a szenátusban köröztek egy videófelvételt, amely egy évtizedekkel ezelőtti tévéműsor részlete, s amelyben Puzder azóta már elvált felesége azzal vádolta a férjét, hogy bántalmazza őt. Az egykori feleség most levelet küldött a szenátusba, és cáfolja a 27 évvel ezelőtti történetet, hozzátéve, hogy készen áll arra is, hogy a volt férje mellett tanúskodjon a keddi szenátusi voksolás előtt.