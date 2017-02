Menekültügy

A nyitott menekültpolitika mellett foglalt állást a kanadai kormányfő Washingtonban

Az Észak-amerikai Szabadkerskedelmi Egyezmény (NAFTA) mellett elsősorban a bevándorláspolitikát vitatta meg Donald Trump elnök és Justin Trudeau kanadai kormányfő hétfőn a washingtoni Fehér Házban. 2017.02.14 02:30 MTI

Fotó: AFP

A kanadai miniszterelnök hangsúlyozta, hogy kitart a "nyitott" migránspolitika mellett, Donald Trump azonban biztonsági aggodalmakat hangoztat.

A tárgyalásokat követő közös sajtóértekezleten az amerikai elnök nem minősítette a megbeszéléseket, a kanadai kormányfő viszont "gyümölcsöző eszmecseréről" beszélt. Trudeau azt hangsúlyozta, hogy a nemzetbiztonsági kérdéseket és a bevándorlást jól össze kell hangolni. Megerősítette, hogy Ottawa folytatja az eddigi nyitott migránspolitikáját.

Donald Trump kifejtette, hogy - mint fogalmazott - az Egyesült Államok is szívesen enged be külföldieket az országba, ám csakis olyanokat, akik nem ártó szándékkal érkeznek. " Túl sok nemzetbiztonsági problémánk van" - tette hozzá. Hozzátette azt is: bár úgy véli, hogy az amerikai-kanadai határ biztonságos, ennek ellenére ő soha nem maradéktalanul bizakodó.

Újságírói kérdésre válaszolva Justin Trudeau kijelentette, hogy a Szíriából érkező menekültek ügyében nem kíván leckét adni az Egyesült Államoknak.

A két politikus szólt a Kanadát, az Egyesült Államokat és Mexikót magában foglaló Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményről (NAFTA) is, amelynek felmondását vagy újratárgyalását Donald Trump már a választási kampányában is megígérte. Elnökké történt választása után Trump álláspontja finomodott, már nem az egyezmény felmondását szorgalmazza, hanem az újratárgyalását.

A sajtókonferencián Trudeau elismerte, hogy sok kanadait aggaszt az egyezmény sorsa, hiszen számos ember munkája függ ettől. De "a javak és szolgáltatások szabad áramlását a NAFTA megváltoztatása után is biztosítani kell" - mondta. Trump kifejtette, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi kapcsolatai teljesen más jellegűek Kanadával, mint Mexikóval, s álláspontja szerint az amerikai-kanadai kereskedelmi kapcsolatok jók. A Trump-kormányzat a kétoldalú viszony további erősítésére törekszik - szögezte le az amerikai elnök, aki azt ígérte, hogy együttműködik majd a kanadai kormányfővel a munkahelyek megőrzését illetően.

Arra az újságírói kérdésre, hogy milyen válaszlépésre készül Washington az újabb rakétakísérletet végrehajtó Észak-Koreával szemben, az amerikai elnök konkrét lépéseket nem nevezett meg, de leszögezte, hogy "nagyon erőteljes lesz" a válasz.