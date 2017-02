A kormány lemondását követelve

Romániai tüntetések - Ismét tízezrek vonultak utcára országszerte

MTI/Baranyi Ildikó

A korábbi napok csupán néhány ezer fős megmozdulásihoz képest vasárnap ismét nagyobb számban vonultak tüntetők a bukaresti kormány székháza elé, ahol helyi idő szerint 22 órakor egyes becslések szerint több mint harminc ezren követelték a szociálliberális Grindeanu-kabinet lemondását. Az ország más nagyvárosaiban is ezrek tüntettek.



Közben a kormányt támogató demonstráció sorai is szélesedtek az elnöki hivatalnál: a hétköznapokon megszokott néhány százas létszámhoz képest vasárnap mintegy ezren demonstráltak a kormány védelmében és Klaus Iohannis államfő ellen.



A romániai tüntetések intenzitása ugyanakkor a vasárnapi népesebb megmozdulásokon egy nagyságrenddel elmaradt a múlt hétvégi csúcsponthoz képest, amikor országszerte félmillióan, Bukarestben pedig több mint kétszázezren vonultak utcára, és a kabinet hatálytalanította a népharagot kiváltó rendeletét.



Romániában negyedik hete tiltakozik a fiatal városi középosztály a büntetőjog módosítását célzó kormányzati elképzelések ellen azzal vádolva a parlamenti többséget, hogy a korrupt politikusok felelősségre vonását akarja így megakadályozni. A szociálliberális kormánytöbbség idősebb támogatói a decemberi választásokon kifejezett népakarat védelmében vonultak utcára, hogy ne engedjék lemondatni a voksukkal hatalomra juttatott, szociális intézkedések sorát bevezető kormányt.



A tüntetéseknek továbbra sincsenek szónokaik vagy vezetőik, mindenki az általa javasolt jelmondatok, feliratok, szellemessége függvényében tudja felhívni követeléseire a figyelmet. A kormányépület körül többen maratoni távfutást rendeztek, így jelezve azt, hogy hosszú távú tiltakozásra rendezkedtek be és kitartanak követeléseik mellett.



Vasárnapra a kormányellenes tüntetéseket mozgató közösségi oldalak egyike megszervezte a "legnagyobb élő román zászló" megjelenítését. A kormány előtti teret háromra részre osztva önkéntesek a román zászló három színét jelképező piros, sárga és kék papírlapokat osztottak szét a résztvevők között, akik este kilenckor a színes papírlapokat fejük felé emelve és megvilágítva "kirajzolták" a román trikolort. A tömeg "A tolvajoknak börtönben, nem kormányban a helyük!", és "Bűnözők nélkül a kormányban!", "Ébresztő Románia!" feliratú táblákat emelt a magasba.



A tizenharmadik napja tartó tiltakozó megmozdulások az ország számos nagyvárosában is folytatódtak vasárnap. A Kolozsváron, Temesváron, Nagyszebenben utcára vonult kormányellenes tüntetők számát is több mint ötezerre becsülték a román hírforrások. A Mediafax hírügynökség kolozsvári tudósítója szerint Erdély fővárosban az egyik felirat arra figyelmeztette Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnököt, hogy "ha már a magyarok is a román himnuszt éneklik, akkor nagy baj van".

MTI/Baranyi Ildikó

A kormánykoalíció nem ismerte el, hogy bármilyen hibát követett volna el, a tiltakozási hullámot külföldről pénzelt manipulációnak nevezte, és a kialakult helyzetért Klaus Iohannis államfőre próbálja hárítani a felelősséget.



A kormánypárti tüntetők vasárnap "El a patákkal a december 11-i szavazatomról", "Le Iohannisszal", "A kormányunkat megvédjük" feliratokkal érkeztek a demonstrációra.



Mindkét tüntetést jelentős rendőri erőkkel biztosították, incidensekről nem érkezett jelentés.

MTI/Baranyi Ildikó