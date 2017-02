Demonstráció

Újabb zavargások a rendőri erőszak elleni tüntetés után, előállítások egy párizsi elővárosban

Harminchét embert előállítottak vasárnapra virradó éjjel az egyik párizsi elővárosban, Bobigny-ban, ahol ismételten zavargások törtek ki a rendőri erőszak elleni egyik békés tüntetést követően. 2017.02.13 01:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A megmozdulást annak a 22 éves férfinak a támogatására szervezték, aki február elején súlyosan megsérült Aulnay-sous-Bois-ban egy rendőri igazoltás alatt, és akit jelenleg is kórházban ápolnak.



A párizsi prefektúra tájékoztatása szerint szombat este a Bobignyban rendezett szolidaritási tüntetés után a békés, mintegy kétezer fős tömeghez csatlakozó randalírozók megdobálták a helyszínt biztosító rendőröket, majd két gépjárművet és több szemetest is felgyújtottak, valamint két üzletet feldúltak és a helyi buszpályaudvart is megrongálták.



Egy filmre vett előállítás miatt egy héttel ezelőtt négy rendőr ellen vizsgálat indult: egyet nemi erőszakkal, hármat pedig csoportosan elkövetett szándékos erőszakkal gyanúsítanak. Mind a négy rendőrt felfüggesztette állásából a belügyminiszter.



Az ügyészség szerint február 2-án a rendőrök fiatalokat igazoltattak, akikről azt gyanították, hogy kábítószer-kereskedők megbízásából állnak lesben, és biztosítják az értékesítést Aulnay-sous-Bois egyik lakótelepén. Az előállítás során egy 22 éves fekete bőrű férfit, aki megpróbált ellenállni, gumibottal ütni kezdték a rendőrök.



A rendőrség térfigyelő kamerái által rögzített és nyilvánosságra került felvételen látszik, amint az egyik rendőr a fiatalember fenekébe nyomja a gumibotot.



Kedd este Francois Hollande államfő látogatást tett a bántalmazott férfinál a kórházban és kérte, hogy mindenki bízzon az igazságszolgáltatásban, a Théo nevű sértett pedig nyugalomra szólította fel a párizsi elővárosokat, ahol az elmúlt héten rendszeresek voltak a zavargások.