Meghalt a sofőr, miután lefújta a hídról nyergesvontatójában ülve a szél

A hatóságok jelentése szerint a parti őrség helikoptere ragadta meg a nyerges vontató tetejéről a sofőrt, miután lesöpörte járművével együtt az erős szél a Chesapeake Bay hídról, és a vízen lebegett. A sofőr később meghalt.

Thomas Anderson, a virginiai hídmester egy interjúban elmondta, hogy még életben volt a vezető, mikor kimentették, gyakorlatilag állt a még lebegő, de már süllyedő kamionon a víz kellős közepén.



A férfit a Sentara Norfolk kórházba szállították, ezt követően hunyt el.



A szél jó erősen fújt, de reggel még a 70 kilométer per órás sebességet is meghaladta a szélerősség.

If you ignore my Photog's arm you can the damage to the guard rail of CBBT. This is likely where truck went over. https://t.co/XEJtfHqi46 pic.twitter.com/vQyK1ylrit