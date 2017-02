Románia

Román Btk.-módosítás - kinevezték az új ideiglenes igazságügyi minisztert

Birchall a büntető törvénykönyvet és a büntető perrendtartást módosító, vitatott kormányrendelet elfogadását kezdeményező Florin Iordache helyét foglalja el, aki az elmúlt napok tüntetéssorozata nyomán csütörtökön benyújtotta lemondását. Az európai ügyekért felelős tárcát is vezető Birchall kinevezését a kormány javasolta csütörtökön.



Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint Iohannis aláírta a Iordache felmentéséről és a Birchall kinevezéséről szóló rendeleteket.



Felmentette tisztségéből az államfő pénteken Florin Jianut is, aki a múlt csütörtökön nyújtotta be lemondását a kereskedelmi és vállalkozásfejlesztési miniszteri tisztségből, tiltakozásképpen amiatt, hogy a kabinet az utcai tüntetések ellenére január 31-én sürgősségi rendelettel módosította a Btk.-t.



Jianu helyére az elnök a kormány javaslata alapján Alexandru Petrescut nevezte ki, aki a gazdasági miniszteri tisztséget is betölti.



Az alkotmány szerint ideiglenes jelleggel 45 napig lehet vezetni egy minisztériumot.



Romániában tizedik napja tartanak a kormányellenes tüntetések. A tiltakozók az ellenzékkel együtt azzal vádolják a kormányt, hogy a korrupt politikusoknak kedvező vitatott rendeletet a nép akarata ellenére fogadták el az éjszaka leple alatt. A tüntetések résztvevőinek száma megcsappant, miután a kormány hatályon kívül helyezte a vitatott rendeletet, ugyanakkor a hatályon kívül helyezés véglegessé válásához a sürgősségi rendeletet még a parlamentnek is el kell fogadnia. A héten a kormány "túlélte" a törvényhozói testületben az ellenzék kezdeményezésére megtartott bizalmi szavazást.