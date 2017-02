Illegális bevándorlás

Felfüggesztett pénzbüntetésre ítélték a menedékkérők segítőinek szóvivőjét

Háromezer eurós felfüggesztett pénzbüntetésre ítélte pénteken a dél-franciaországi Nizza büntetőbírósága azt a helyi gazdát, aki a francia-olasz határon a menedékkérőket segítők szóvivőjévé vált. 2017.02.10 13:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 37 éves Cédric Herrou-t azért ítélték el, mert törvénytelenül vitt át menedékkérőket Olaszországból Franciaországba. Minden egyéb vád alól ugyanakkor felmentették.



A nizzai ügyészség nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását kérte, amiért a gazda ötven eritreai állampolgárt helyezett el engedély nélkül egy üres üdülőközpontban. Az elhelyezés három napig tartott, miután a hatóságok felszámolták a központot.



"Folytatjuk ás nem a prefektus fenyegetése vagy egy-két politikus sértegetései miatt fogjuk abbahagyni. Folytatjuk, mert muszáj folytatni" - mondta az aktivista az ítélethirdetést követően a nizzai bíróság előtt, ahol mintegy kétszázan ünnepelték.



Az ügyészség azzal vádolta meg a férfit, hogy visszaélt a törvénnyel, amely alapján Franciaországban 2012 óta büntetlenséget élveznek azok, akik nem fogadnak el ellenszolgáltatást, és azért segítik az illegálisan az országba érkezőket, mert úgy ítélik meg, hogy veszélyben vannak, és ezért humanitárius segítséget nyújtanak nekik.



A vádhatóság egyébként azt is kérte a bíróságtól, hogy foglalja le Cédric Herrou gépkocsiját, és mondja ki, hogy a jogosítványát kizárólag a munkájához szükséges esetekben használhatja. Ezt azonban a bíróság nem tette meg.



A francia televíziós műsorok vendégeként politikusokkal folytatott vitáiban a provokatív aktivista korábban azt is vállalta, hogy otthonában jelenleg öt kiskorú menedékkérőt, egy szudánit és négy eritreait szállásol el.



Január 6-án egy tanárt mentett fel a nizzai büntetőbíróság, aki Olaszországból érkező menedékkérőket akart az otthonában elszállásolni. Az ügyészség hat hónap felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását kérte a 45 éves Pierre-Alain Mannonira, akit 2016. október 18-án állított elő a rendőrség a határ menti Mentonnál. A férfi három eritreai állampolgárt, köztük egy kiskorút szállított a gépkocsijában, ezért vádat emeltek ellene.



Az elmúlt két évben az olasz-francia határvidéken élő francia állampolgárok közül többen is segítették az Olaszországból érkező, többségében afrikai menedékkérőket.