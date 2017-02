Sztárhírek

George Clooneynak ikergyerekei lesznek

Fotó: AFP

George Cooleny felesége, Amal Clooney ikrekkel várandós - írja a TMZ. A sztár gyerekei várhatóan júniusban fognak megszületni.

Az 55 éves színész a The Talk című műsorban jelentette be a nagy hírt.

Clooney 2014-ben vette el a Bejrútban született Amalt, miután szakított előző barátnőjével, Stacy Keiblerrel.

Korábban Elisabetta Calaniss-szal és René Zelweggerrel is járt; első felesége Talia Balsam volt.