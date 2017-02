Amerikai elnök

Kilenc republikánus szenátor "kemény politikát" követel Trumptól Oroszországgal szemben

Kilenc republikánus szenátor levélben szólította fel Donald Trump elnököt arra, hogy folytasson "kemény politikát" Oroszországgal szemben.



A kilenc republikánus politikus szerint több területen alapvető fontosságú az együttműködés Oroszországgal, de Ukrajna, Szíria és a kiberbiztonság ügyében "kemény akciókra" van szükség.



A szenátorok leszögezik, hogy miközben a kölcsönös érdekeket szolgáló területeken együttműködésre van szükség, "ezt az együttműködést soha nem szabad a szövetségeseink védelmét és értékrendünk előmozdítását szolgáló alapvető érdekeink rovására folytatni."



A szenátorok álláspontja szerint Washingtonnak el kellene ítélnie Oroszország agresszióját Ukrajnában, s ennek megállítása érdekében lépéseket is kell tennie. Fenn kell tartani például a jelenleg is érvényben lévő szankciókat és ha szükséges, új büntető intézkedéseket is foganatosítani kell Oroszországgal szemben. Felvetették az Ukrajnának való fegyverszállítás lehetőségét is, ezzel szerintük az ország megvédhetné magát Oroszországtól.



Hangoztattál továbbá, hogy Washingtonnak addig nem szabad megállapodást kötnie Oroszországgal Szíria ügyében, amíg Moszkva támogatja Aszad elnök kormányát.



A levelet John Cornyin texasi és Cory Gardner coloradói szenátor mellett Jim Inhofe, Todd Young, Rob Portman, Mike Rounds, Joni Ernst, Susan Collins és Lindsey Graham írta alá.



A szerdán republikánus és demokrata párti politikusok közösen nyújtottak be kétpárti törvényjavaslatot, amely törvénybe foglalná az Oroszország elleni szankciók enyhítésének tilalmát. A javaslatot a republikánus Lindsey Graham és a demokrata párti Ben Cardin jegyezte.