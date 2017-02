Terrorizmus

Súlyos börtönre ítélték a Mohamed-karikatúrák kiállítása elleni támadás segítőjét

Az Iszlám Állam támogatására szőtt összeesküvés vádjával 30 évi börtönbüntetésre ítélték szerdán Abdul Malik Abdul Kareem arizonai férfit, amiért részt vett egy Mohamed-karikatúrákból rendezett texasi kiállítás látogatói ellen két éve végrehajtott fegyveres támadás kitervelésében.

A terrorcselekmény 2015 májusában a texasi Dallasban történt. A muszlim vallásra áttért Kareem két társa tüzet nyitott a Dallas egyik elővárosában, Garlandban rendezett karikatúra-kiállítás látogatóira. A vendégek közül senki sem sebesült meg, Kareem két társát azonban a helyszínen agyonlőtték a biztonsági őrök, akiknek egyike megsebesült.



A két elkövető lakótársát, Kareemot később vették őrizetbe.



A rendezvényen, amelyet egy iszlámkritikus csoport szervezett, egy Mohamed prófétáról kiírt karikatúrapályázat darabjait mutatták be. Az iszlám vallás tiltja Mohamed próféta képi ábrázolását, csakúgy, mint mindenfajta ember- és állatábrázolást.



A Kareem elleni perben az ügyész felidézte, hogy a vádlott és társai rendszeresen olyan dzsihadista videókat néztek, amelyek nemcsak erőszakos cselekményeket mutattak be, hanem arra buzdították nézőiket, hogy kövessenek el terrorakciókat. Kareem és társai az interneten információkat kerestek arra vonatkozóan is, hogyan csatlakozhatnának az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez, valahol a Közel-Keleten.



Susan Bolton bírónő a kiállítás látogatói elleni támadást "különösen súlyos" bűncselekménynek nevezte, s bár a vádlott azt próbálta hangsúlyozni, hogy semmi köze nem volt a támadáshoz, az ügyésznő amellett érvelt, hogy Kareem, aki a fegyvereket adta társainak, tevékeny szerepet játszott egy tömegmészárlás elkövetésére irányuló kísérletben.



A hatóságok szerint Kareem 2015-ben robbanóanyagokat is be akart szerezni, hogy felrobbantsa az arizonai stadiont, ahol abban az évben az amerikai futball liga döntőjét, a híres Super Bowlt rendezték.



A 45 éves férfit több vádpontban is bűnösnek találták - köztük az Iszlám Állam terrorszervezet támogatásában és tömeggyilkosságra szőtt összeesküvésben -, és 30 évi szabadságvesztésre ítélték.



Pár napon belül ez volt a második ítélet, amelyben 30 évi börtönt szabtak ki valakire. Hétfőn a 32 éves Joseph Schreibert ítélték 30 évi letöltendő börtönbüntetésre. Schreiber tavaly ősszel gyújtogatott a floridai Fort Pierce Iszlám Központban, lángra lobbantva azt a mecsetet is, amelyben megfordult korábban az orlandói melegbárban 2016 júniusában elkövetett, 49 halálos áldozatot követelő tömegmészárlás tettese.