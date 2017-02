Mázlista

Tévedésből duplán lett multimilliomos

Tévedésből lett egyik napról a másikra multimilliomos egy Melbourne közelében lakó férfi, aki a hivatalos ausztrál TattsLottón véletlenül kétszer tette meg ugyanazokat a számokat. 2017.02.07 10:50 MTI

Amikor szombat este megtudta, hogy kihúzták a számait, azt hitte, 1,3 millió dollárt (288 millió forintot) nyert – mesélte kedden a News Limitednek kedden.



“Egy órával később aztán rájöttem, hogy nem néztem meg a többi szelvényemet, és amikor megtaláltam a másodikat, akkor döbbentem rá, hogy kétszer játszottam meg ugyanazokat a számokat. Abban sem bíztam, hogy egyáltalán nyerek, nemhogy duplán! – mesélte a neve elhallgatását kérő férfi.



Tévedése miatt így 2,6 millió adómentes dollárt zsebelhetett be. Most azt tervezi, vesz egy házat, egy Ferrarit, egy időre szabadságot vesz ki és felkeresi a világ hét csodáját.



Nem ez az első eset, hogy Melbourne-ben valaki duplán nyer a lottón. Egy harmincas éveiben járó nő 2013 júliusában két szelvényt vett ugyanarra a sorsolásra és ki is húzták a számait, így összesen 835 ezer dollárt nyert, melynek a felét az ingatlanhitele rendezésére költötte.