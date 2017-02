Ukrán válság

Újult erővel támadtak a szakadárok Donyecknél

Újult erővel támadtak a Moszkva által támogatott szakadárok a kelet-ukrajnai fronton, ahol az elmúlt egy napban 94-szer nyitottak tüzet és a harcokban hat katona sebesült meg. 2017.02.06 14:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hírforrások emlékeztettek arra, hogy február 4-én enyhülni látszott a helyzet, akkor korábbi felére csökkent a szakadárok napi csapásainak száma. Pavlo Zsebrivszkij, Donyeck megye ukrán ellenőrzésű részének kormányzója hétfő reggel még úgy nyilatkozott, hogy a Donyeck melletti Avgyijivkánál és környékén a szakadárok látszólag kezdenek felhagyni a támadásokkal. Éjjel azonban ismét nehézfegyverekkel nyitottak tüzet a térségre.



Az UNIAN ukrán hírügynökség szerint egy szakadár fegyveres - "Szklon" (lejtő) néven - közzétett a YouTube-on egy videót, amelyben bemutatja, hogyan lőttek ki négy Grad sorozatvetőből egyszerre egy teljes rakétasorozatot Avgyijivkára. A felvétel végén a készítő "Allah akbar!" köszönéssel búcsúzik el.



Az ukrán sajtóban találgatások kezdődtek arról, hogy nyolc hónap viszonylagos nyugalom után miért most újultak ki a szakadárok támadásai, mivel az ukrán katonai vezetőktől erre válaszokat egyelőre nem kaptak. A TSZN hírtelevízió három lehetséges változatot nevezett meg. Az első az ukrán hadsereg úgynevezett "kúszó előrenyomulása" a front mentén, ami azt jelenti, hogy taktikai sikereket ért el, és ez feldühítette a szemben álló erőket. A napokban jelentek meg az ukrán médiában olyan hírek, amelyek szerint néhány kisebb települést elfoglaltak az ukrán katonák. A tűzszünetet is előíró Minszk-2 megállapodás 2015. februári megkötése után elfoglalt Debalceve városát állítólag már hét kilométerre közelítették meg az ukrán fegyveres erők. Az előrenyomulást azzal indokolják, hogy a minszki megállapodás alapján ennek a területnek ukrán fennhatóság alá kellene tartoznia.



A másik feltételezés az, hogy Oroszország csökkentette a szakadár erők finanszírozását. Veszteségeket okozott számukra az is, hogy veterán ukrán katonák nemrég vasúti blokádokat állítottak fel, és feltartóztatják az Ukrajnából a keleti szakadár területekre tartó tehervonatokat.



Közrejátszhatott az Avgyijivka elleni támadásban az is, hogy a településen lévő kokszolóüzem Rinat Ahmetov donyecki oligarcháé, akinek az utóbbi időben állítólag politikai vitája támadt Moszkvával.



Az ukrán média azt sem zárja ki, hogy Moszkva a támadással az új amerikai elnök, Donald Trump reakcióját teszteli a kelet-ukrajnai válság kiújulására. A Kreml az ukrán tévé elemzése szerint elsősorban azt reméli, képes bebizonyítani, hogy Kijev megsérti a minszki megállapodásokat. Egyúttal bízik abban, hogy a Nyugat saját gondjaival van elfoglalva, és egyre több állam áll az Oroszország elleni szankciók eltörlése mellé.



Moszkva az elmúlt napokban több ízben is Kijevet tette felelőssé a konfliktus kiéleződéséért.



Eduard Baszurin donyecki szakadár katonai vezető hétfőn az önkényesen kikiáltott "népköztársaság" hivatalos hírügynöksége, a DAN szerint arról számolt be, hogy az ukrán haderő egy nap alatt több mint ezerkétszázszor nyitott tüzet a frontvonal Donyeck megyei szakaszán, aminek következtében két szakadár fegyveres életét vesztette.