Több mint 18 ezer tárgyat hagytak el az utasok a csehországi vonatokon tavaly

A társaság hétfői közlése szerint a vonatokon felejtett tárgyak száma évről évre emelkedik. Az utasok nemcsak kisebb-nagyobb táskáikat, irataikat, hanem olykor koffereiket is elfelejtik magukkal vinni leszálláskor.



Gyakran maradtak a vonatokon esernyők, drága ruhadarabok, különféle elektronikus eszközök, gyermekjátékok, sportszerek. Néhány utas a babakocsiját, kerékpárját, valamint a síléceit is a vonaton felejtette. Az utóbbi időben növekszik az elhagyott mobilok, laptopok száma is.



A vonatokon felejtett dolgok visszaszerzése aránylag időigényes, ezért a cseh vasút az év elején próbaképpen bevezette a talált tárgyak online nyilvántartását. Ha a rendszer beválik, a vasút véglegesíti a netes nyilvántartást.



A weboldal folyamatosan frissülni fog, így az érintettek perceken belül megtudhatják, megtalálta-e valaki elveszett csomagjukat, valamint azt, hogy hol, milyen feltételek mellett kaphatják vissza.