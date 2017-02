Terror

Titkos helyre helyezték át a berlini terroristát megállító két olasz rendőrt

Biztonsági okokból titkosított szolgálati helyre helyezték át azt a két olasz rendőrt, aki december 23-án Milánóban feltartóztatta és tűzharcban megölte Anis Amrit a berlini kamionos terrortámadás elkövetőjét - jelentette az olasz sajtó vasárnap.



Luca Scata és rendőrkollégája Christian Movio is ismeretlen szolgálati helyszínre került át Olaszország más részébe.



Mindkét rendőr eddig Milánóban szolgált, az észak-olaszországi város peremkerületeként ismert Sesto San Giovanniban. Itt, a helyi vasútállomás előtt tartóztatták fel egy éjszakai rutinellenőrzés során Anis Amrit, aki tüzet nyitott rájuk. A tunéziai férfi megsebesítette a 36 éves Christian Moviót, a másik olasz rendőr, a 29 éves Luca Scata viszont lelőtte Anis Amrit.



Anis Amri halála után a két rendőr neve és fényképe is azonnal nyilvánossá vált a közösségi oldalakon, ahol hősökként ünnepelték őket. Nem sokkal később azonban a hatóságok bezáratták a rajongói oldalakat, és a két rendőrt védelem alá helyezték családjaikkal együtt, esetleges bosszútól tartva.



A történtek után mindkét rendőr először szabadságot kapott, majd a milánói rendőrségen irodai munkát végeztek. Most ismeretlen helyre és munkakörbe kerültek át, az olasz sajtó értesülései szerint kiemelt szolgálatra, ami előléptetésnek számít.



Anis Amri december 19-én egy eltérített lengyel kamionnal a tömegbe hajtott egy berlini karácsonyi vásáron. A terrortámadásban 12 ember veszítette életét. Anis Amri holtteste karácsony óta egy milánói halottasházban van, miután tunéziai családja megtagadta eltemetését. Sesto San Giovanni önkormányzata is nemet mondott a terrorista temetési költségeinek vállalására.