Gúny

Az olasz hatóságok nyomoznak a Ferenc pápát támadó utcai plakátok miatt

Az olasz terrorizmus ellenes nyomozó-igazgatóság (Digos) nyomozást indított vasárnap a Ferenc pápát támadó plakátok miatt, amelyeket több száz példányban Róma utcáin ragasztottak ki. Az ismeretlen plakátragasztók az egyházfő intézkedéseit bírálják.



A Vatikánnal szomszédos római teret is teljesen befedő plakátokon Ferenc pápa látszik haragos arckifejezéssel. A kép alá római dialektusban és tegeződve írt szöveg azt kérdezi Ferenc pápától, hova lett az irgalmassága, miután "felügyelet alá helyeztél egyházi kongregációkat, eltávolítottál papokat, lefejezted a máltai lovagok rendjét és Szűz Mária ferenceseit, tudomást se vettél bíborosokról".



A plakát névtelen, se szervezet neve, se logó nincsen rajta feltüntetve. Az egyébként engedély nélkül kiragasztott plakátok egy részét a római önkormányzat már letépte vagy lefedte.



A Digos a plakátokat kiragasztó személyeket keresi az utcai térkamerák felvételei alapján. Az olasz hatóságok azonban csak törvénytelen plakátragasztás miatt járhatnak el: hangsúlyozták, hogy ebben az esetben az államfővel szembeni becsületsértés vagy rágalmazás nem áll fenn.



Az olasz sajtó és közvélemény a Ferenc pápát bíráló plakátok mögött a konzervatív egyházi körök tagjait vélik látni. Agostino Vallini bíboros, a római egyházmegye helynöke elítélte a plakátokat hangsúlyozva, hogy Róma katolikus közössége nem osztja a plakátokon olvasható véleményeket azzal az egyházfővel szemben, aki mindig is a nép, különösen a rászorulók segítését szolgálta.

Az Il Giornale napilap kommentárja szerint a háttérben a Ferenc pápa egyházi politikájával elégedetlen bíborosok állnak, akik háttérbe szorítva érzik magukat. A plakát szövege utal is erre, valamint olyan aktuális eseményekre, mint a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterének közelmúltban történt lemondása. A rend élére Ferenc pápa vatikáni biztost nevezett ki, és ugyanez történt a korrupciós botrányba keveredett Szűz Máriának szentelt dél-olaszországi ferences rend esetében is. A plakát stílusa azt sugallja, hogy a "nép", a katolikus hívők elégedetlenek a pápával, miközben ellenkezőleg az egyház magas rangú köreiről van szó. "És ha ennyire hangosan és erőteljesen tiltakoznak, azt jelenti, hogy a végső ellenállás szól belőlük" - írta az Il Giornale.



Az újság emlékeztetett, hogy 2015-ben tizenhárom bíboros írt levelet Ferenc pápának az akkori püspöki szinódus módszereit kritizálva, tavaly pedig négy bíboros jelentetett meg a pápának szóló nyílt levelet Ferenc pápa apostoli buzdításának pontjait kérdőjelezve meg.



Az Il Fatto Quotidiano napilap szerint a plakát "konkrét, erőszakos és előre eltervezett támadás", és a Vatikán, illetve Ferenc pápa támogatói tévednek, ha nem tulajdonítanak neki megfelelő súlyt. A SkyTg24 olasz hírtelevízió vatikáni tudósítója arra emlékeztetett, hogy hasonló plakátok támadták korábban II. János Pált és XVI. Benedeket is, valamint megjelentek a 2013-as pápaválasztás napjaiban is bíborosokat reklámozva. Rómában a középkor óta hagyománynak számít szobrokra ragasztott röplapokon vagy plakátokon hangot adni a politikusokkal vagy más vezetőkkel szembeni kritikáknak.



Ferenc pápa nem kommentálta a plakátokat, de vasárnap déli beszédében kijelentette, hogy az egoizmus, irigység és a rosszindulat tönkreteszik a keresztények közösségét.