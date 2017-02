Román Btk.-módosítás

Tariceanu: az államfő a legitim kormány leváltását tervezi

Romániában nem a jók és rosszak, a korrupció Iohannis vezette ellenzői és a kormánypártok által megtestesített pártfogói állnak egymással szemben. 2017.02.05 15:50 MTI

Klaus Iohannis román államfő a decemberi választások nyomán januárban hivatalba lépett szociálliberális kormány leváltását tervezi - állította Calin Popescu Tariceanu, a kisebbik koalíciós párt, a szabadelvű ALDE társelnöke a Btk.-módosítás elleni nagyszabású tüntetéseket kommentálva.



A szenátusi ezt egy tévé-interjúban fejtette ki, amelyet vasárnap ismertetett a Mediafax hírügynökség.



Tariceanu azzal vádolta a kormánnyal szemben álló államfőt, hogy nem hajlandó elfogadni a választások eredményét és arra próbálja kihasználni az országban kialakult feszült helyzetet, hogy "saját kormányát iktassa be, ahogyan tette 2015-ben (a szociáldemokrata Ponta-kormány lemondása után)". A szenátus elnöki tisztségét is ellátó politikus úgy vélekedett, hogy államfőként Iohannisnak békítő felhívást kellene közzétenni, amellyel véget lehet vetni az ország nagyvárosaiban kialakult "felfordulásnak".



Tariceanu szerint a koalíció "az okosabb enged" alapon döntött a vitatott kormányrendelet hatálytalanításáról, hogy elkerülje a saját szavazótábora és az utcán tüntetők közti összecsapásokat. A liberális politikus ugyanakkor felületesnek nevezte a külföldiek helyzetértelmezését.



Kifejtette: Romániában nem a jók és rosszak, a korrupció Iohannis vezette ellenzői és a kormánypártok által megtestesített pártfogói állnak egymással szemben.



"Romániában ma a valós hatalmat megkaparintó, legitimitás nélküli okkult erők - és itt az államfőt támogató erőszervezetekre utalok - a legitim intézményekkel a kormánnyal és parlamenttel vívnak kemény harcot" - állította Tariceanu.



Szerinte a korrupcióellenes ügyészség (DNA) egy ellenőrizhetetlen, önkényes intézménnyé vált, amely már olyan túlkapásokra ragadtatta magát, hogy politikai döntéseiért akarja elszámoltatni a kormányt. Tariceanu egy működő demokráciában elfogadhatatlan lépésnek tartja, hogy a DNA egy civil szervezet feljelentését követően bűnpártolás gyanújával indított vizsgálatot az igazságügyi miniszter és a kormányfő ellen a Btk.-módosítás ügyében.



Megjegyezte: a - bírák és ügyészek szakmai testületeként működő - legfelső bírói tanács (CSM) kellene ellenőrizze a DNA-t, de szerinte a CSM is politikai játékossá vált, és szemlátomást bele akar szólni a törvényhozás és kormány igazságügyi politikájába.



Sorin Grindeanu kormányfő előző nap bejelentette, az általa vezetett szociálliberális kormány vasárnap rendkívüli ülést tart, hogy megoldást keressen a vitatott kormányrendelet hatályon kívül helyezésére. Romániában az utóbbi két évtized legnagyobb tiltakozó mozgalmát váltotta ki az, hogy a kormány sürgősségi rendelettel módosította büntetőjogot, mivel a tüntetők szerint a kormánykoalíció a jogszabállyal a korrupt politikusokat akarta megmenteni a felelősségre vonástól.