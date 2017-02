Ukrán válság

Kijev: ismét rohamot indítottak a szakadárok Donyecknél

A műveleti parancsnokság megjegyezte ugyanakkor, hogy a támadások száma jelentősen, mintegy felére csökkent szombaton az előző naphoz képest. 2017.02.05 15:34 MTI

Újabb rohamot indítottak a Moszkva által támogatott szakadárok a kelet-ukrajnai fronton, Donyeck melletti Avgyijivka ipari övezetében, a katonák visszaverték a támadást - jelentette vasárnap reggeli szokásos közleményében a kijevi hadműveleti parancsnokság.



A tájékoztatás szerint előző nap két ukrán katona sebesült meg a harcokban. Szombaton összesen 51-szer lőtték a szakadárok a Donyec-medencében az ukrán ellenőrzésű oldalt Grad sorozatvetőkkel és egyéb nehéztüzérségi fegyvereket is bevetve. A legsúlyosabb a helyzet továbbra is Donyeck környékén, de a támadások kiterjedtek a frontvonal teljes hosszára. A műveleti parancsnokság megjegyezte ugyanakkor, hogy a támadások száma jelentősen, mintegy felére csökkent szombaton az előző naphoz képest.



Az ukrán védelmi minisztérium hétvégi tájékoztatása szerint eddig már 13-szor indítottak rohamot szakadár csapatok Avgyijivkánál, és több mint 7,5 ezer nehéztüzérségi lövedéket lőttek ki katonai állásokra, és lakott területre.



Közben Avgyijivkában továbbra sem tudják a folytonosan kiújuló harcok miatt helyreállítani az áramszolgáltatást. Kijev a minszki megállapodások betartásának felügyeletére létrehozott ukrán-orosz katonai ellenőrző központ orosz képviselőit teszi felelőssé ezért, akikkel továbbra sem tudtak megállapodni egy átmeneti fegyvernyugvásban, hogy a villanyszerelők megkezdhessék a megrongálódott áramvezetékek helyreállítását. Ezen felül az orosz fél csak tíz szerelőmunkást engedne dolgozni, holott Kijev szerint legalább harminc szakember kellene a munkálatok elvégzéséhez.



Pavlo Zsebrivszkij, Donyeck megye ukrán ellenőrzésű részének kormányzója arról számolt be, hogy az egy hete tartó tüzérségi csapások következtében Avgyijivkában 179 lakás és családi ház rongálódott meg, hét garázs, három autó, egy bolt, valamint sínek a település vasúti megállójában. A tisztségviselő tájékoztatott arról, hogy eddig 248 lakost evakuáltak a településről autóbuszokkal, javarészt gyermekeket és idős embereket.



A TSZN ukrán hírtelevízió helyszíni tudósítása szerint a frontvonal déli részén, Mariupol körzetében is egyre feszültebb a helyzet, nehéztüzérségi lövedékek csapódtak be lakott területeken. Civil áldozatokról nem érkezett hír.



Eduard Baszurin az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaság vezetője szombaton a DAN szakadár hírügynökség szerint arról tájékoztatott, hogy az elmúlt napban az ukrán hadsereg csaknem 1800-szor lőtte - egyebek mellett rakéta-sorozatvetőkkel és harckocsikkal - állásaikat, egy szakadár fegyveres megsebesült.