Demonstráció

Román Btk.-módosítás - Dragnea lehetségesnek nevezte a vitatott kormányrendelet eltörlését

A PSD elnöke szerint a választásokon győztes párt hívei azért akarnak tüntetni, mert mélységesen elítélik a Romániában kibontakozott, "Soros által inspirált" megmozdulásokat. 2017.02.04 18:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI Fotó: Baranyi Ildikó

Liviu Dragnea, a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke szombaton először nevezte lehetségesnek a büntető törvénykönyvet (Btk.) és perrendtartást módosító sürgősségi kormányrendelet eltörlését, amely ellen országszerte százezrek tüntettek egész héten.



Dragnea a PSD-hez közel álló DC-News portálnak úgy nyilatkozott: úgy érzi, hogy már nem tudja megfékezni a PSD területi szervezeteit, akik a párt egymillió hívét akarják Bukarestben utcára szólítani.



A PSD elnöke szerint a választásokon győztes párt hívei azért akarnak tüntetni, mert mélységesen elítélik a Romániában kibontakozott, "Soros által inspirált" megmozdulásokat.



"Felelős emberekként nem nézhetjük tétlenül, hogy Iohannis elnök felelőtlensége kettészakítja Romániát. A PSD szavazói nagyon dühösek, amiért megakadályoznak bennünket programunk végrehajtásában. Azért is mérgesek, mert elterjedt, hogy a kormányfő ellen bűnvádi eljárást akarnak indítani" - magyarázta a PSD elnöke.



Dragnea azt mondta: a következő órákban megoldást fog javasolni a konfliktusra Sorin Grindeanu miniszterelnöknek, "esetleg éppenséggel a kormányrendelet visszavonásáról is szó lehet" - idézte a DC-News a vezető kormánypárt elnökét.



Néhány órával korábban szombaton a PSD egyik parlamenti képviselője, illetve Lia Olguta Vasilescu munka és családügyi miniszter bejelentette, hogy a PSD az elnöki hivatal közelében készül demonstrációt szervezni jövő héten, amely szerintük nem "ellentüntetés" lenne, hanem arra adna alkalmat, hogy a párt három és félmillió "voksáért megalázott szavazója" is hallathassa hangját.



Romániában az utóbbi két évtized legnagyobb tiltakozó mozgalmát váltotta ki az, hogy a szociálliberális Grindeanu-kormány a legfelső bírói tanács véleményezése nélkül kedd este a kormányülés napirendjén nem szereplő sürgősségi rendelettel módosította a büntetőjogot. Az ország nagyvárosaiban estéről-estére százezrek tüntetnek az intézkedés ellen, amely szerintük korrupt politikusok tucatjait menti meg a felelősségre vonástól.