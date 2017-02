Megemlékezés

Ötvenhatos emlékművet avatott a mexikói magyar nagykövetségen Kövér László

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére állított emlékművet avatott pénteken Magyarország mexikóvárosi nagykövetségén Kövér László, az Országgyűlés elnöke - tájékoztatta az MTI-t Szilágyi László, az Országgyűlés sajtófőnöke.



Az emlékmű Kepenyes Pál Mexikóban élő magyar szobrászművész alkotása, aki többéves börtönfogságot szenvedett, majd maga is tevékenyen részt vett a forradalomban.



Beszédében Kövér László hangsúlyozta: a hatvan évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc emléke különleges helyet foglal el minden magyar ember szívében. Szellemisége, tisztasága és tragikuma révén azóta is példaként szolgál világszerte, sokan és a meg nem alkuvó szabadságvágy szimbólumaként tekintenek rá - fejtette ki.



Az Országgyűlés elnöke kiemelte: "Biztató és felemelő érzés is egyben, hogy az 1956-os forradalom olyan lelki közösséget teremtett, amellyel a világ nyugati felén mindenki azonosulni tud."

Elmondta, a forradalom híre annak idején szétfutott a nagyvilágban, és ma sem szabad hagynunk, hogy annak emléke elhalványuljon. Leszögezte: "Tartozunk ezzel hőseinknek, a szabadság eszményének, a jövő nemzedékeinek. Magyarország alaptörvényének nemzeti hitvallása rögzíti, hogy mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki. Szintén az akkori hősöknek köszönhetjük, hogy 1956-ban Magyarországra, ahogy Márai Sándor fogalmazott, a népek Krisztusára felnézett a világ. A hatalmas szovjet túlerő ellen küzdő szabadságharcosok hősies bátorsága, szabadságvágya mindenütt, máig tartó megbecsülést szerzett a magyar névnek".



Az Országgyűlés elnöke elmondta, 1956 azt az örökséget hagyta ránk, magyarokra, hogy soha ne higgyük el azt, hogy van következmények nélküli világ. 1956-ban a magyarság bebizonyította, a történelemnek a legnehezebb időkben is nemcsak áldozatai, hanem alakítói is lehetünk, ha pedig képesek vagyunk erre, akkor a történelmünket is saját jobbik énünk képére tudjuk formálni - hangsúlyozta avató beszédében.



Kövér László mexikói hivatalos látogatásának első napján, csütörtökön megbeszélést folytatott Pablo Escudero Moralesszel, a szenátus és Javier Bolanosszal, a képviselőház elnökével, találkozott a szenátus bizottságainak tagjaival, részt vett a képviselőház Mexikói-Magyar Baráti Tagozatának alakuló ülésén és felszólalt a mexikói alkotmány elfogadásának 100. évfordulója alkalmából tartott szenátusi ünnepi ülésen.

