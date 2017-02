Demonstráció

Lazar szembeszáll a kormánnyal

Augustin Lazar, Románia legfőbb ügyésze a büntető törvénykönyvet és perrendtartást módosító sürgősségi kormányrendelet hatályának felfüggesztését és megsemmisítését kérte a bukaresti táblabíróságtól.



A vádhatóság vezetője péntek éjszaka terjesztette be keresetét, amelyben gyors döntést kér, tekintettel arra, hogy a kormányrendelet február 9-e után már "visszafordíthatatlan károkat" okoz.



A példátlan méretű közfelháborodást keltő és tüntetők százezreinek felháborodását kiváltó rendelet első, a Btk.-ra vonatkozó cikkelye ugyanis - amely a hivatali visszaélésnél, a hanyag kezelésnél, és az érdekellentétnél enyhít a Btk. szigorán - február 10-én lép hatályba, míg a perrendtartást módosító második cikkely már szerdán érvénybe lépett, amikor a jogszabály megjelent a közlönyben.

Lazar arra figyelmeztette a bíróságot, hogy "meghatározó jelentőségű" ügyről van szó, a kormányrendelet első cikkelyének esetleges hatályba lépése pedig "súlyos zavart" fog okozni az igazságszolgáltatásban, a bíróságoknak ugyanis a vádlott számára kedvezőbb jog elve alapján a mostani kormányrendeletet kell majd figyelembe venniük, akkor is, ha utólag alkotmányellenesnek bizonyul.



A közigazgatási eljárás keretében a legfőbb ügyész a vitatott kormányrendelet alkotmányossági vizsgálatát is kérte a bíróságtól, arra hivatkozva, hogy annak rendelkezései szerinte több ponton sértik az alaptörvényt. Lazar azt kérte, hogy a bíróság függessze fel a kormányrendelet hatályát, amíg a keresete nyomán indított normakontroll lezárul.



A kormányrendelet ellen - szintén a legfőbb ügyész felkérésére és érveire alapozva - Victor Ciorbea ombudsman is alkotmányossági óvást emelt.



Valer Dorneanu, az alkotmánybíróság elnöke szombaton kifejezte reményét, hogy a vitatott kormányrendelettel kapcsolatos alkotmányos óvásokat sikerül a testületnek február 10-e előtt elbírálnia.



Romániában az utóbbi két évtized legnagyobb tiltakozó mozgalmát váltotta ki az, hogy a szociálliberális Grindeanu-kormány a legfelső bírói tanács véleményezése nélkül kedd este a kormányülés napirendjén nem szereplő sürgősségi rendelettel módosította a büntetőjogot. Az ország nagyvárosaiban estéről-estére százezrek tüntetnek az intézkedés ellen, amely szerintük korrupt politikusok tucatjait menti meg a felelősségre vonástól.



Az ötödik napja tartó tiltakozási hullám szombat délelőtt a gyerekeknek szervezett demonstrációval folytatódott Bukarestben. A Demokrácia-felkészítő címmel meghirdetett demonstrációra több mint ezer szülő vonult ki gyerekével a kormány székháza elé, hogy egy korrupciómentes, korrekt országot követeljen a következő nemzedék számára.