Ukrán válság

Újabb katonai és civil áldozatokat szedett a kiújult konfliktus a Donyec-medencében

Pavlo Zsebrivszkij, Donyeck megye ukrán ellenőrzésű részének kormányzója arról számolt be, hogy az elmúlt napban két polgári személy vesztette életét a Donyeck melletti Avgyijivkában és hárman megsebesültek, köztük egy külföldi fotóriporter, akit a kormányzó nem nevezett meg. A kormányzó tájékoztatása szerint a Moszkva által támogatott szakadárok előző éjjel tüzet nyitottak egy segélyelosztó pontra, a két halálos áldozat ott vesztette életét.



Az ukrán hadműveleti parancsnokság közlése alapján az elmúlt 24 órában a szakadárok 114-szer nyitottak tüzet a frontvonal ukrán ellenőrzésű oldalára.



Alexander Hug, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet (EBESZ) ukrajnai megfigyelői missziójának helyettes vezetője viszont úgy nyilatkozott, hogy a múlt vasárnap kiéleződött fegyveres szembenállás óta napi szinten mintegy ezer tűzszünetsértést regisztrálnak a küldöttség tagjai, ami szavai szerint "precedens nélküli".



Figyelmeztetett arra, hogy az Avgyijivka elleni tüzérségi támadások humanitárius és ökológiai katasztrófával fenyegetnek. Külön kiemelte annak veszélyességét, hogy Avgyijivka, a szakadár ellenőrzésű Jaszinuvata, valamint a donyecki repülőteret magába foglaló térségben a szemben álló felek rakéta-sorozatvetőket vetnek be, ráadásul lakott területek ellen is.



A TSZN híradása alapján Zorjan Skirjak, az ukrán belügyminiszter tanácsadója arról számolt be a Facebookon, hogy a szakadárok az általuk ellenőrzött Donyeckben csütörtök éjjel felrobbantottak egy lőszerekkel teli teherautót. Szerinte azért tették, hogy a robbantásért az ukrán kormányhaderőt vádolhassák. Ezenkívül a szintén szakadár ellenőrzésű, a megyeszékhelytől néhány kilométerre északkeletre fekvő Makijivkából tüzérségi fegyverekkel lőtték Donyecket ugyanezzel a céllal, továbbá azért, hogy pánikot keltsenek és az ukrán hadsereg ellen hangolják a donyeckieket.



Az ukrán műveleti parancsnokság viszont azt állítja, hogy a hadsereg egyáltalán nem lövi a szakadárok által megszállt megyeszékhelyet.



Közben Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a nemzetközi jog durva megsértésének nevezte az ukrán fegyveres erők támadásait a Donyec-medencében. Szavai szerint több, Donyeckben dolgozó orosz újságíró és tévéstáb került a városban életveszélybe a megyeszékhely elleni tüzérségi csapások következtében, és Moszkva aggódik biztonságuk miatt. A DAN donyecki szakadár hírügynökség korábban jelentette, hogy kedden repesztalálattól könnyebben megsérült egyik újságírójuk és egy orosz tévé operatőre, mindkettejüket a helyszínen látták el a kiérkező mentősök.