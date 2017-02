Tüzet nyitott egy francia katona egy rátámadó férfira a párizsi Louvre-nál

Tüzet nyitott, és súlyosan megsebesített egy francia katona a párizsi Louvre Múzeumánál pénteken egy késsel rátámadó férfit.



A Reuters hírügynökség úgy értesült rendőrségi forrásból, hogy a férfi bőrönddel akart bemenni a múzeumba, a BFM francia hírtelevízió szerint pedig két hátizsák volt nála, s miután a bejáratnál a katonák feltartóztatták, késsel próbált az egyik katonára támadni, aki ötször rálőtt.



A támadó súlyosan megsérült a hasán, de magánál van. A katona könnyebben sérült.



A hátizsákokat a BFM hírtelevízió szerint már átvizsgálták a rendőrök, nem találtak benne robbanószerkezetet. A férfinál két kés volt. Párizs rendőrfőnöke péntek délelőtt arról számolt be, hogy a támadó machetével támadt, és rávetette magát a katonára.



A támadás délelőtt 10 órakor történt, a múzeum alatt található Carrousel du Louvre bevásárlóközpont bejáratánál.



A múzeumot kiürítették, a környékét és a környékbeli metrómegállókat lezárta a rendőrség.



Michel Cadot párizsi prefektus a helyszínen elmondta, hogy a férfinak egyértelműen támadó szándéka volt, a támadás közben azt kiabálta, hogy "Allahu akbar!", de az egyelőre nem állapítható meg, hogy terrortámadás történt-e, a férfi motivációi nem ismertek.

