Sztár

Az ikreket váró Beyoncé is fellép a Grammy-díjátadón

Az ikreket váró Beyoncé is fellép jövő héten a Los Angeles-i Grammy-díjátadó gálán, a sztár kilenc kategóriában esélyes az amerikai lemezakadémia díjára.



A színes virágkompozíciókkal ábrázolt, ikrekkel terhes Beyoncé Instagram-képei a napokban az egész világot bejárták, több mint kilenc millióan lájkolták a fotókat. Az énekesnőt menedzselő édesapja, Matthew Knowles egy amerikai tévéműsorban mondta el, hogy lánya nagyon készül a Grammy-gálára, a hangja is azért tűnhet mostanában kicsit fáradtnak, mert fellépésén dolgozik - számolt be róla a BBC News.



Beyoncé Lemonade című hatodik stúdiólemezét az év albuma mezőnyben jelölték Grammy-díjra, akárcsak Adele 25 című korongját. Mindkét énekesnő esélyes az év felvétele és az év dala díjára is.



A február 12-i Los Angeles-i Grammy-gálán Adele, Bruno Mars, the Weeknd, a Daft Punk és Alicia Keys is a fellépők között lesz.