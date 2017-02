Vallás

Maradnak a keresztek az osztrák osztály- és tárgyalótermek falán

hirdetés

Forrás: AFP

Az osztály- és a tárgyalótermekben kifüggesztett keresztek a helyükön maradnak - mondta Sebastian Kurz osztrák külügy- és integrációs miniszter, reagálva egy szociáldemokrata államtitkár szavaira, aki az integrációs törvénytervezet alapján megkérdőjelezte, hogy szerencsés, illetve jogos-e, ha a közoktatási intézményekben és bíróságokon kereszteket helyeznek el.

A hétfőn bemutatott módosított kormányprogram integrációra vonatozó passzusa szerint a jövőben betiltanák a köztereken az egész arcot eltakaró burka viselését, és 150 eurós (mintegy 46 ezer forintos) büntetést szabnának ki azokra, akik elfedik az arcukat. A néppárti Kurz által szorgalmazott intézkedés szabályozná azt is, hogy a tanároknak, a jogászoknak, az ügyvédeknek és a rendőröknek "világnézeti és vallási szimbólumoktól" mentesen kell megjelenniük.

A módosítás szerint az államnak kötelező világnézeti és vallási szempontból semlegesen fellépnie, így az egyenruhát viselők, továbbá a bírók és ügyészek munkájuk során tartaniuk kell a "semlegesség elvét".

Muna Duzdar kisebbségekért felelős államtitkár azt szorgalmazta, hogy minden vallási közösséggel egyeztessenek arról, hogy a szóban forgó elv mit jelent pontosan rájuk nézve. Duzdar, az osztrák kormányzat első muszlim tagja úgy vélte, hogy az állam és a vallás kapcsolatáról szóló vita eredményeképpen nem lenne szabad csupán egy vallási öltözéket kiemelni.

Sonja Hammerschmid oktatásügyi miniszter, Duzdar párttársa csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy a kormányprogramban meghatározott szabályozás nem érinti azt a kérdést, hogy az osztálytermekben ki lehet-e függeszteni kereszteket, így a feszületek a helyükön maradnak.

A jelen szabályozás szerint azok az iskolák, amelyekben többségben keresztény vallású gyerekek járnak, keresztet helyeznek el az osztálytermekben. Amennyiben a gyerekek kevesebb mint a fele keresztény, az iskola dönthet a kérdésről. Az általános iskolákban mindezt tartományonként szabályozhatják, ezért néhol a keresztény diákok számától függetlenül is kereszteket helyeznek el a tantermekben.

Az osztrák bírói egyesület szerint a szabályozásnak vonatkoznia kellene a keresztre is. Sabine Matejka a szervezet alelnöke a Der Standard című osztrák lapnak úgy nyilatkozott, hogy szerinte nem a semlegességre utal, ha egy kereszt előtt ülnek, azonban az állam nevében beszélnek.

Az osztrák turisztikai szakma tiltakozik a burka betiltása ellen. Úgy vélik, hogy a tervezett intézkedést nehéz lesz a gyakorlatban megvalósítani, valamint szerintük a kormány nem vette figyelembe az idegenforgalmi szektor érdekeit, mivel egyre több turista érkezik az arab országokból Ausztriába.

"Nem meglepő, ha turistáknak is alkalmazkodniuk kell egy ország törvényeihez, mi is ezt tesszük az arab országokban" - mondta a miniszter az oe24 online portálnak adott interjúban. Arról beszélt, hogy külföldi tanulmányok szerint a nyilvános burkaviselés betiltása nincs negatív hatással a turizmusra.