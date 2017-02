Külpolitika

London nem engedi, hogy a skótok szavazzanak a függetlenségről

hirdetés

Fotó: AFP

London ebben a parlamenti ciklusban nem járul hozzá ahhoz, hogy újabb népszavazást írjanak ki Skócia függetlenné válásáról - mondta a The Herald című skót hírportál csütörtöki tudósítása szerint Michael Fallon brit védelmi miniszter.

Fallon, aki a brit királyi haditengerészet skóciai támaszpontjain tett látogatást, a The Heraldnak nyilatkozva kijelentette: Nicola Sturgeon skót miniszterelnöknek "nincs felhatalmazása" arra, hogy új népszavazást írjon ki a skót függetlenségről. Arra a kérdésre, hogy a brit kormány lehetővé tenné-e az újabb skóciai referendumot, Sir Michael csak annyit válaszolt, hogy "ezt felejtsék is el".

A brit EU-tagságról tavaly június 23-án tartott népszavazáson országos átlagban a választók 51,9 százaléka a kilépésre, Skóciában viszont 62 százalék a bennmaradásra voksolt, és Nicola Sturgeon azóta több nyilatkozatában ismét felvetette Skócia függetlenné válásának lehetőségét.

A skót függetlenségről 2014 szeptemberében tartottak már egy népszavazást, amelyen az elszakadást ellenző tábor győzött 55,3 százalékos többséggel.